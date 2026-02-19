Slušaj vest

Već 25 godina narodna kuhinja u Prekovcu u opštini Novo Brdo spremna je da pomogne ljudima kojima je pomoć potrebna, bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost.

Drugi put za redom akciji pomoći priključio se i Kurir, koji je zajedno sa prijateljima, donirao osnovne životne namirnice, sve u cilju da ona stigne tamo gde je najpotrebnija.

1/6 Vidi galeriju Narodna kuhinja Kosovo Foto: Kurir Televizija

Dvadeset pet godina rada, dve hiljade obroka dnevno podeljenih, to je bilans Narodne kuhinje ovde u Prekovcu.

Bez obzira što u ovom trenutku nedostaje osnovnih životnih namirnica, uvek ima ljudi dobre volje koji su spremni da pomognu, što potvrđuju i reči koordinatorke Svetlane Stević:

- U Narodnoj kuhinji se hrane i Romi, i Albanci, i Srbi, nikada ne postavljamo pitanje koje su nacionalnosti, uvek se trudimo da svima izađemo u susret i da svima pomognemo. Crkva, naročito, ne pravi takve razlike, osim hrane, tu je i školski pribor, sve za kuću i pokućstvo, što je čoveku potrebno - ispričala je.

Kraj akcije znači i novi početak

Svi oni ljudi koji se nađu, kako kažu, na kazanu Narodne kuhinje, u svakom trenutku su spremni da saslušaju i da porazgovaraju, ali i da prime toplu reč. Kažu da im svaki obrok, ali i topla reč, puno znači.

U veliku humanitarnu akciju pomoći Narodnoj kuhinji, ovde u Prekovcu, uključio se i Kurir. Drugi put zaredom donirane su osnovne životne namirnice:

Narodna kuhinja Kosovo Foto: Kurir Televizija

- Ovog puta smo donirali kuhinji ono što im je najpotrebnije. Deset paleta različite vrste hrane, koja je, u stvari, najpotrebnija njima. Kraj ove akcije je početak sledeće, koju planiramo da do kraja leta ponovo organizujemo. Ja bih da se zahvalim svima koji su to donirali, naročito kompaniji Beokol, koja nas uvek prati u ovim akcijama - kaže Dragan Milić, direktor Kurira.

Ono što je posebno interesantno i što svakako treba naglasiti, jeste činjenica da svi oni ljudi koji dođu da traže pomoć u Narodnoj kuhinji, ovde u Prekovcu, uvek su dobro primljeni. Ne govori se o bilo kakvoj etničkoj pripadnosti, već samo o želji da se pomogne ljudima.

HUMANITARNOJ AKCIJI NARODNE KUHINJE U PREKOVCU PRIKLJUČIO SE I KURIR! Prikupljena osnovna sredstva za rad - planiran početak sledeće akcije Izvor: Kurir televizija

