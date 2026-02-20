Slušaj vest

Nepoznati počinioci obili su noćas Crkvu svetog Dimitrija u mestu Dobrotin na centralnom Kosovu, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Razbojnici su razvalili ulazna vrata hrama i tom prilikom ukrali kutiju u kojoj se nalazio novac od dobrovoljnih priloga vernika.

Iz Kancelarije podsećaju da ovo nije prvi put da se pomenuta svetinja nalazi na meti vandala. Reč je o drugom napadu u poslednjih nekoliko godina, s obzirom na to da je pre tri godine već bila obijena kancelarija parohije dobrotinske.

Foto: Kancelarija Za Kim

Ovaj incident deo je serije sve učestalijih napada na srpsku imovinu i verske objekte u centralnom delu Kosova i Metohije. Pre samo deset dana, na Domu zdravlja i vrtiću u istom mestu ispisani su grafiti terorističke organizacije UČK. Takođe, nedavno je u mestu Skulanevo kod Lipljana oškrnavljen grob Ivice Talića, sa kojeg je odneta srpska trobojka.

U saopštenju se ocenjuje da su ovakvi napadi na Srbe, imovinu Srpske pravoslavne crkve i skrnavljenje grobova direktna posledica ekstremističke i antisrpske politike Prištine. Kancelarija ističe da dodatni problem predstavlja politika nekažnjavanja izgrednika, koji po pravilu prolaze bez ikakvih sankcija za svoja nedela.

1/6 Vidi galeriju Obijena Crkva Svetog Dimitrija u Dobrotinu Foto: Kancelarija Za Kim

Kancelarija za KiM zahteva odlučniju i konkretnu reakciju međunarodnih predstavnika povodom ovih događaja.

"Samo se tako može stati na put ovakvim etnički motivisanim incidentima kojih je od dolaska Aljbina Kurtija na vlast više od 730", navodi se u saopštenju.

Posebno se ukazuje na alarmantan podatak da je samo u poslednjih godinu dana zabeleženo 26 napada čije su mete bili srpski vernici, groblja i objekti Srpske pravoslavne crkve, a da počinioci tih napada nikada nisu otkriveni niti procesuirani.