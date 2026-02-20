Slušaj vest

Današnje ročište u slučaju Banjska je prekinuto, nakon što se Dušan Maksimović izjasnio da će izneti svoju odbranu, ali da mu je potrebno vreme da se upozna sa dokazima. Druga dvojica optuženih u slučaju Banjska, Vladimir Tolić i Blagoje Spasojević, braniće se ćutanjem jer se njihov krivično-pravni položaj u potpunosti razlikuje od položaja Dušana Maksimovića.

Naredno ročište će biti održano 18. marta, a nakon toga u dva navrata 15. i 20. aprila biće iznete i završne reči.

Advokat Ljubomir Pantović rekao je da je važno to što će završna reč biti izneta na sudu u dva dana, 15. i 20. aprila.

„Dvojica optuženih, takva je trenutna odluka i verujem da neće biti promenjena, će se braniti ćutanjem, treći okrivljeni će izneti odbranu. I ako neko pita zbog čega, zaista su njihovi krivično-pravni položaji potpuno različiti, zato smo se odlučili na takvu varijantu odbrane“, objasnio je Pantović.