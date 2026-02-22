Slušaj vest

Dve nepoznate osobe obile su crkvu Svete Velikomučenice Nedelje u Gornjoj Gušterici nedaleko od Prištine, oštetili ulazna vrata i odneli više desetina evra priloga, rekao je sveštenik Vladan Vukomanović.

"Dve nepoznate maskirane osobe oko dva sata posle ponoći, u večeri između petka i subote, najpre obile ulazna vrata crkve, a potom nasilno otvorile ormar sa svećama i prilozima, da bi onda prevrtale i po ostalim delovima crkve, sve do oltara i ormara u kojem stoji odežda", rekao je Vukomanović novinarima.

Sveštenik je naveo da su dvojica muškaraca sa fantomkama načinili manju materijalnu štetu na vratima crkve i odneli oko 70 evra, a prilikom provale iskrivili su sigurnosnu kameru da ne bi snimala ulaz.

Podseća da je ovo treći napad vandala u proteklom periodu.

„Nakon obijanja crkve Svetog velikomučanika Dimitrija u Dobrotinu, nepoznati počinioci su oko ponoći 21. došli u Gornju Guštericu, tačnije u hram Svete velikomučanice Nedelje i tupim predmetom izvalili ulazna vrata, pretpostavljamo da se radi o pajseru. Ušli su u hram i obili su sto u kome se nalazio novac od prodaje sveća i ostale robe koja je izložena u hramu. Zatim su ušli u oltar i tamo su te svete predmete ispremeštali u nadi da će naći novac. Ovo je u zadnjih meseca dana treći vandalski čin po redu, što se vrlo negativno odražava na lokalno stanovništvo na centralnom Kosovu”, rekao je otac Vukomanović.

"Negativno utiče na vernike"

On je istakao da je slučaj prijavljen Kosovskoj policiji.

„Izvršen je uviđaj i nadam se da će počinioci u što kraćujem roku biti privedeni licu pravde. I nadam se da se ovakvi slučajevi više neće dešavati”, rekao je on.

On napominje da učestali vandalski činovi negativno utiču na vernike.

„Vrlo negativno utiče na vernike, zato što meta vandala nisu samo pravoslavni hramovi, već su i kuće pravoslavnih žitelja. Dakle, isto u prethodnih meseci se dešavalo da budu obijene i kuće naših lokalnih vernika i meštana”, rekao je sveštenik.

Ovo je drugi napad na objekte Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji za dva dana.

U petak je na sličan način obijena i Crkva Svetog Dimitrija u Dobrotinu kod Lipljana, kada su provalnici razvalili ulazna vrata i ukrali kutiju u kojoj se nalazio novac od priloga vernika.