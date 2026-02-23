Slušaj vest

Duško Arsić iz Matičana kod Prištine osuđen je na 13 godina zatvora, jer je navodno činio zločine prema Albancima tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine.

Sudsko veće Osnovnog suda u Prištini, sastavljeno od sudija Albanaca, novu presudu Arsiću donelo je u drugostepenom postupku. Najpre je prvostepeno osuđen na 13 godina zatvora u februaru 2024. godine, zbog istih optužbi za navodni zločin u selu Butovac, da bi godinu dana kasnije Apelacioni sud poništio presudu i proces vratio na početak.

Na današnju presudu Arsić ima pravo žalbe višoj sudskoj instanci.

Arsić je uhapšen 8. septembra 2021. godine na punktu Jarinje i od tada se nalazi u pritvoru u Podujevu.

Advokat Nebojša Vlajić, branilac Duška Arsića, ističe da je presuda apsurdna u većoj meri nego što je to bila prethodna.

"Obe su presude na 13 godina zatvora, međutim, Duško Arsić je u prethodnom postupku bio osuđen za više radnji od kojih je ovaj sudija rekao da mnoge nisu dokazane, pa su ispale iz optužnice. Kako je moguće ako nešto od prethodnog nije dokazano da se izrekne ista kazna od 13 godina. Ovde se radi o jednom tvrdoglavom stavu suda koji nije želeo da uvaži nikakvu primedbu Apelacionog suda, osim tehničkih primedbi da se određene stvari izvedu kao dokazi i ništa drugo. Presuda sigurno neće doprineti poverenju srpskog naroda u pravosuđe i pravdu na Kosovu jer ovakva presuda, koja je duboko nepravična i nedokazana, ne donosi pravdu ni oštećenom, ni okrivljenom", tvrdi Vlajić.

Uložiće žalbu

Najavio je da će uložiti žalbu i da "sumnja da će Apelacioni sud biti srećan sa ovakvom presudom, kakvu je prošli put ukinuo".

Komentarišući prvostepenu presudu Arsiću, Fond za humanitarno pravo u Prištini ocenio je da se uspostavlja praksa u presudama za ratne zločine u kojoj se ne utvrđuju konkretne radnje optuženih, već se one generalizuju kao radnje grupe, stvarajući ubeđenje da jedan član grupe biva osuđen za inkriminišuće postupke drugih osoba.

"Ova praksa bi trebalo da bude prekinuta, i svaka inkriminišuća radnja optuženih trebalo bi da bude obrazložena, sa izricanjem kazne za svaku od njih pojedinačno, nakon čega bi se izrekla ujedinjena kazna. Na ovaj način, javnost bi imala mnogo jasniju predstavu o tome za koje zločine je optuženi osuđen", navode iz FHP-a u Prištini.

Arsić je uhapšen posle prijave Albanaca da je navodno počinio ratni zločin, pošto nije hteo da proda zemlju osobama koje su mu je prethodno uzurpirale i falsifikovanim dokumentima upisale na svoje ime.

Presuda Arsiću je treća za ratne zločine u ovoj godini. Prethodno su osuđeni Muhamed Aljidemaj i Srđan Lazović. Prošle godine su osuđeni Slađan Trajković, Dragiš Milenković, Zoran Vukotić, Živojin Nešić, Miloš Plesković, Šaćir Lutvija, Časlav Jolić i Slaviša Filić.