Apelacioni sud vratio je na ponovno suđenje slučaj Čedomira Aksića, koji je u odsustvu osuđen na 15 godina zatvora za navodne ratne zločine, uključujući događaje u Račku 1999. godine, kada je ubijeno 45 albanskih civila.

Posebno odeljenje Apelacionog suda saopštilo je da je usvojilo žalbu branioca optuženog i poništilo presuduOsnovnog suda u Prištini, vraćajući predmet na ponovno suđenje i odlučivanje, prenosi Kosovo onlajn.

Utvrđeno je da je bilo bitnih povreda odredaba krivičnog postupka.

Suđenje je, kako se navodi, održano bez preduzimanja razumnih napora za obaveštavanje optuženog o glavnom pretresu i za obezbeđivanje njegovog prisustva.

„Veće ovog suda utvrdilo je da je presuda prvostepenog suda opterećena bitnim povredama odredaba krivičnog postupka iz člana 384 stav 1 podstav 1.3 ZKP-a, jer je suđenje održano u odsustvu optuženog bez ispunjavanja zakonskih uslova predviđenih članom 303 stavovi 7 i 8 ZKP-a, budući da je, prema oceni veća, suđenje u odsustvu, glavni pretres, sprovedeno bez ispunjavanja zakonskih uslova, odnosno bez preduzimanja razumnih napora za obaveštavanje optuženog o suđenju i za obezbeđivanje njegovog prisustva“, navodi se u saopštenju.

Osim nedostatka dokaza o objavljivanju poziva i optužnice, prvostepeni sud je potpuno prevideo jedan od kumulativnih zakonskih uslova utvrđenih ovom odredbom, a to je razvoj potpune informativne kampanje, što predstavlja neophodan preduslov za utvrđivanje ispunjenosti zakonskog standarda za održavanje suđenja u odsustvu optuženog.

Poziv, zajedno sa optužnicom, kako se navodi, objavljuje se na veb stranici tužioca, suda koji vodi postupak i u Službenom glasniku, pozivajući optuženog da se preda.

Podsetimo, Aksić je u decembru 2024. godine osuđen na 15 godina zatvora za navodne ratne zločine, uključujući zločine u Račku, a njegova presuda je bila prva koju je Osnovni sud u Prištini izrekao u odsustvu optuženog.