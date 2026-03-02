Slušaj vest

U reonu Madljike, unutar Kopnene zone bezbednosti, danas oko 13 časova dogodio se novi incident kada je grupa osoba albanske nacionalnosti pucala na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

Prema prvim informacijama, na policijske službenike je pucano iz vatrenog oružja dok su obavljali svoje redovne zadatke na obezbeđivanju administrativne linije.

Iako je situacija bila izuzetno napeta, iz izvora bliskih istrazi Telegrafu je potvrđeno da među pripadnicima srpske policije nema povređenih. Na licu mesta je pojačano prisustvo bezbednosnih snaga, a o incidentu su obavešteni nadležni organi.

Ovaj napad samo je još jedan u nizu incidenata u ovom delu Kopnene zone bezbednosti. Reon Madljike je i ranije bio poprište sličnih provokacija, koje često prate ilegalne aktivnosti poput seče šume ili pokušaja destabilizacije bezbednosne situacije na administrativnoj liniji.

Bezbednosne službe trenutno obavljaju uviđaj i rade na utvrđivanju svih okolnosti ovog napada.