Delegacija Srpske liste predvođena predsednikom Zlatanom Elekom sastala se danas sa novim šefom Unmika na Kosovu i Metohiji Peterom Dueom sa kojim je razgovarala o položaju srpskog naroda i, kako se navodi u saopštenju, sve težoj bezbednosnoj i političkoj situaciji u kojoj se nalaze Srbi.

Iz Srpske liste navode da su njeni predstavnici upoznali šefa Unmika sa brojnim problemima sa kojima se svakodnevno suočava srpski narod, posebno ukazujući na institucionalno nasilje koje građani trpe, ali i opštine u kojima su na vlasti srpski gradonačelnici.

- Naglašeno je da se kroz različite administrativne mere, pritiske i jednostrane odluke dodatno otežava život Srbima i ugrožava funkcionisanje lokalnih samouprava u sredinama gde Srbi čine većinu - navode iz Srpske liste.

Posebno je ukazano na najavljenu primenu zakona o strancima i vozilima, za koju predstavnici Srpske liste smatraju da mora biti alarm za sve predstavnike međunarodne zajednice.

- Ukoliko se ovakav pristup nastavi, postoji realna opasnost da će se dodatno ugroziti opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, prognati hiljade naših sunarodnika i ugroziti vitalne institucije. Na sastanku je ponovljeno da Srpska lista pruža punu podršku Unmiku i poštovanju Rezolucije 1244 SB UN - ističu.

Od predstavnika Unmika zatraženo je da međunarodna zajednica aktivnije prati situaciju na terenu i da iskoristi svoj mandat kako bi se sprečile mere koje, navodi se, dovode do dodatne nestabilnosti i ugrožavanja osnovnih prava srpskog naroda.

- Srpska lista ostaje posvećena zaštiti interesa srpskog naroda i nastaviće da o svim problemima sa kojima se Srbi suočavaju obaveštava međunarodne predstavnike i zahteva konkretne korake u cilju zaštite prava i bezbednosti našeg naroda - zaključuju iz Srpske liste.