Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić istakao je da je, zahvaljujući postignutom rešenju u vezi sa primenom Zakona o strancima, jučerašnji dan protekao normalno i da to predstavlja prvi korak ka ostvarenju cilja a to je opstanak i ostanak Srba na Kosovu i Metohiji.

Protekao je prvi dan primene zakona o strancima i vozilima na Kosovu i Metohiji. Reč je o propisima koji direktno utiču na svakodnevni život Srba u pokrajini - od regulisanja ličnih dokumenata i boravka do korišćenja automobila.

Iako je postignut dogovor koji bi trebalo da ublaži posledice tih zakona, u javnosti se postavlja pitanje kako će sve to izgledati u praksi i da li će ljudi imati dovoljno vremena i administrativnih mogućnosti da regulišu svoj status.

"Ovim rešenjem smo omogućili da nesmetano hiljade ljudi rade, studenti uče. Ovo je prvi korak da uspemo u onome što nam je cilj, a to je opstanak i ostanak Srba na Kosovu i Metohiji“, naveo je Jevtić.

Prema njegovim rečima, prijave boravišta idu preko lokalnih samouprava u skladu sa sporazumom, odnosno preko naših gradonačelnika.

"Pratićemo kao politički predstavnici Srba čitav proces. Značajno je da je EU garant sprovođenja sporazuma. To je i njihova odgovornost. Ali ne očekujem da će sve ići idealno. Mi ćemo pratiti proces sa ciljem da svaki problem ili eventualna prepreka budu uklonjeni“, poručio je Jevtić.

On je podsetio da je analizom utvrđeno da oko 7.200 Srba na Kosovu i Metohiji nema prištinska dokumenta.

"Rok od tri meseca je prilika da se taj problem reši. Pozivam sve, uključujući i raseljene, da iskoriste taj period i regulišu svoj status, jer je to važno i za ostvarivanje drugih prava, poput imovinskih", poručio je Jevtić.

"Situacija nije idealna, mi moramo da nalazimo načine i za opstanak i za povratak i mislim da upravo je zato čitav ovaj dogovor dobar", rekao je Jevtić.

Posebno je ukazao na problem primene zakona o vozilima, pre svega zabrane upravljanja vozilima na ovlašćenje, što je česta praksa.

"Postoje određene ideje kako da se i to pitanje reši i očekujem da će uskoro biti postignut dogovor, u interesu građana", naveo je Jevtić.