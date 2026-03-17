Pored spomenika Belom Anđelu, koji se nalazi u blizini mosta u Severnoj Mitrovici, sveštenstvo hrama Svetog Dimitrija služilo je parastos stradalima u Martovskom pogromu 17. marta 2004, a na mestu gde su ubijeni Jana Tučev i Borivoje Spasojević položeni su venci.

Parastosu su prisustvovali građani Severne Mitrovice, predstavnici opštinskog rukovodstva i Srpske liste.

U Severnoj Mitrovici parastos i polaganje venaca za stradale u Martovskom pogromu  Foto: Kosovo Online

Oni su, kao i stotinak građana, odali i poštu ubijenima u Severnoj Mitrovici, uz podsećanje da se se ni danas ne zna ko su ubice koji su iz Južne Mitrovice uputili smrtonosne hice.

Skup je protekao mirno, a nakon odavanja pošte građani su se razišli.

Bio je primetan povećan broj pripadnika tzv. kosovske policije koji je obezbeđivao skup, kao i pripadnika policije u civilu koji su skup snimali i fotografisali.

Ne propustitePolitikaĐURIĆ O MARTOVSKOM POGROMU: Stradanje žrtava i razmere razaranja ne smeju biti zaboravljeni
17.jpg
Politika"STRADANJE KAKVOM SU BILI IZLOŽENI SRBI 2004. NE SME DA SE DOGODI NIJEDNOM NARODU" Petar Petković na godišnjicu martovskog pogroma: Pamtimo i ne zaboravljamo
WhatsApp Image 2026-01-30 at 10.19.00 (1).jpeg
Politika"POGROMA I OLUJA VIŠE NEĆE BITI" Vučević: Martovski pogrom je jedno od najbolnijih sećanja
Zrenjanin 17 godina SNS-a Srpska napredna stranka Miloš Vučević (11).jpeg
SRBI NA KIM22 GODINE OD NEZAPAMĆENOG POGROMA NAD SRBIMA NA KOSOVU I METOHIJI: Ubijali i palili sve što je srpsko! Naočigled Kfora s vekovnih ognjišta proterano 4.000 duša
Screenshot 2026-03-17 084111.jpg