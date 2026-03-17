U Gračanici je danas parastosom u manastiru i polaganjem belih ruža kod instalacije "Missing" i venaca ispred spomenika žrtvama pogroma počelo obeležavanje 22. godišnjice pogroma nad Srbima na Kosovu i Metohiji.

Parastos stradalima u pogromu u manastiru Gračanica služio je mitropolit raško - prizrenski Teodosije uz sasluženje vladike Ilariona i igumana manastira Svetih Arhangela kod Prizrena, Mihaila.

Parastosu je prisustvovao veliki broj građana, kao i pomoćnici direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Milena Parlić i Borislav Tajić, predstavnici Srpske liste i lokalni politički zvaničnici.

U galeriji Doma kulture Gračanica likovnu koloniju "Jesen u Prizrenu" otvorio je vladika novobrdski Ilarion, koji je istakao da se protiv rušenja borimo stvaralaštvom.

- Evo nas ovde u jednom blagoslovenom prostoru, prostoru preobraženja gde se sumorna realnost sveta koji u zlu leži preobražava i gde se okom umetnika posmatra ovaj svet, lepim, blagoslovenim, preobraženim se vidi - rekao je vladika Ilarion.

On je istakao da na se na izloženim platnima vidi trud svih pregaoca koji su svetionik lepote na ovom prostoru i svedočanstvo su pobede koja je već nastupila.

- Protiv rugla se borimo lepotom, protiv rušenja se borimo stvaralaštvom. Posebno danas treba da se setimo da čak i oni koji nam ne misle dobro ne vide nas odvojeno od naših svetinja. Kada strada narod, stradaju i svetinje, kada stradaju svetinje strada i narod. Zato što crkva Božja jeste i narod Božji - kazao je vladika Ilarion.

Slikar Novak Novaković rekao je da umetnici koji dolaze u Prizren na likovnu koloniju to ne doživljavaju kao običan umetnički skup, već kao veliku duhovnu bazu.

- Svi se likovnoj koloniji odazivamo sa velikim zadovoljstvom, pre svega zbog boravka u samom ambijentu jedne od najznačajnijih zadužbina naših vladara, ali i kao priliku da obiđemo i svetinje na Kosovu i Metohiji - naveo je Novaković.