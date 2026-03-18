Paljenjem sveća i polaganjem venaca u Severnoj Mitrovici obeležene su 22 godine od martovoskog pogroma Srba na Kosovu i Metohiji. U dvodnevnom nasilju ubijeno je najmanje 19 ljudi, proterano je oko 4.000 Srba, uništeno 800 kuća i 35 verskih objekata. Učesnici događaja, ali i poznavaoci političkih prilika ističu da 17.mart i dalje traje, samo sada u nekom novom obliku.

Ni posle punoj dvadeset dve godine nema jasnog odgovora pre svega međunarodne zajednice ko su glavni krivci za etničko čišćenje dve hiljade četvrte godine.

Danas smatraju da se sedamnaesti mart i dalje nastavlja, te da je sada prešao u neke druge okvire. To potvrđuju reči Dragana Spasojevića, čiji je otac nesrećno stradao u severnom delu Kosovske Mitrovice:

- Za nas sada na Kosovu 17. mart još uvek traje. Samo što je sada nasilje institucionalno. Oni su trebali simbolično da uvedu ovaj zakon o strancima 18.marta., da nastave kontinuitet onog pogroma koji je bio 17. marta. Dešavao se i 1998. i 1999. a traje i dan danas.

Bez obzira što je prošlo više od dve decenije, stravične slike svih dešavanja na teritoriji Kosova i Metohije, kako u severnom delu Kosovske Mitrovice, tako i u Prištini, Lipljanu i drugim tada srpskim sredinama, ostale su duboko urezane u sećanja.

- Ja sam se sa porodicom u tom trenutku zatekao baš na ulazu u selo, tačnije gde je bio taj kordon postavljen koji je sprečavao ove Albance da iz Prištine dopru do Čaglavice i kada je krenuo haos, sa porodicom sam se povukao iz sela - ispričao je Ivan Tomić, očevidac martovskog pogroma 2004. godine.

17. mart bio je obeležen u svim delovima Kosova i Metohije, počev od severnog dela Sremske Mitrovice, do Gračanice, Štrpca.

U neredima učestvovalo 60.000 Albanaca

Podsetimo, proterano je oko 4.000 Srba, uništeno 800 srpskih kuća i zapaljeno 35 verskih objekata.

Svega nekoliko godina nakon NATO bombardovanja i pogroma 1999. godine, usledio je novi pogrom Srba na KiM. Povod za dvodnevno nasilje Albanaca bilo je utapanje trojice albanskih dečaka u Ibru, za šta su albanski mediji, prenoseći zapaljive izjave tamošnjih političara, okrivili Srbe

Prema albanskoj verziji događaja, dečaci su se 16. marta utopili u reci, bežeći od ljudi iz srpskog sela Zupče koji su na njih pustili pse. To je tvrdio čelnik lokalne podružnice kosovskog Odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda Halit Barani, ističući da je reč o "napadu srpskih bandita".

Bes Albanaca nije bilo u stanju da zauzda ni 19.000 pripadnika Kfora. Više od 800 objekata, uključujući 35 crkava i manastira, teško je oštećeno ili potpuno uništeno.

Prema procenama Unmika, u neredima je, na 33 lokacije, učestvovalo oko 60.000 Albanaca. Zapaljena su 72 vozila međunarodnih snaga.

Šezdesetak sati "visokog napona" na KiM okončano je pošto je NATO uputio pojačanja, predvođena komandantom južnog krila Alijanse admiralom Gregorijem Džonsonom.

