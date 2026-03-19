Slušaj vest

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da su netačne interpretacije premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija da evropsko rešenje tzv. propisa o strancima podrazumeva integraciju obrazovnog i zdravstvenog sistema Republike Srbije na KiM i dodao da je to nedvosmisleno potvrdio i posrednik u dijalogu Peter Sorensen u Prištini, pozivajući Kurtija na poštovanje postignutih sporazuma.

Petković je, povodom izjave Kurtija da vlada u Prištini sprovodi zakon usvojen pre 13 godina o "uključivanju obrazovnih i zdravstvenih struktura" u prištinski sistem, istakao da je cilj Kurtija desant na srpske prosvetne i zdravstvene institucije, ali da je postignutim evropskim rešenjem takav scenario sprečen i nedvosmisleno stavljeno do znanja da postoji obaveza Prištine da poštuje postignute sporazume, među kojima je najvažnije formiranje Zajednice srpskih opština.

- Postoji nešto što prevazilazi Kurtijeve snove i ideje, a to je realnost koja ga demantuje i vrlo je jasno i od strane samog Brisela prepoznata potreba za neometanim funkcionisanjem srpskog zdravstva i školstva, samim tim i srpskog Univerziteta na KiM. Niko nema dilemu niti se zavarava šta je Kurtijeva namera bila i šta bi uradio 15. marta, međutim svi pogubni planovi su osujećeni, jer je funkcionisanje srpskog obrazovnog i zdravstvenog sistema stvar opstanka srpskog naroda - naglasio je Petković.

Ukazao je da bilo kakva integracija o kojoj Priština govori direktno dovodi u pitanje opstanak ovih vitalnih institucija na KiM i imala bi katastrofalne posledice po srpski narod na KiM, zbog čega je to apsolutno neprihvatljivo.

- Ovo što Kurti danas govori deo je njegove političke kampanje i služi za unutrašnju političku upotrebu u cilju "kontrole štete", jer se našao na udaru kompletne prištinske javnosti - naveo je Petković.