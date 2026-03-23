Slušaj vest

Srpski gradonačelnici će sa svojim timovima u opštinama sa srpskom većinom nastojati da učine sve da se ovaj proces odvija bez problema i kako bi do 16. juna svi građani ostvarili svoje pravo.

Iz Srpske liste su ranije pojasnili da će lica koja rade u zdravstvenim i obrazovnim institucija svih nivoa, a ne žive na KiM, preko svojih ustanova dostaviti podatke i na taj način dobiti pravo na boravak u trajanju od 12 meseci, sa pravom na produženje.

Isto se odnosi na studente koji ne žive na Kosovu i Metohiji, a studiraju na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Odlazeći ambasador EU na KiM Aivo Orav u oproštajnom intervjuu za grupu medija na srpskom jeziku ranije je ocenio da bi 14. mart mogao da uđe u istoriju kao važan datum u odnosima Vlade Kosova i EU, ali je upozorio da ključni izazov ostaje sprovođenje dogovora, uz poruku da srpska zajednica mora biti blisko konsultovana u tom procesu.