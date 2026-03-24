"Nisu nam srušili slogu i jedinstvo"

Polaganjem venaca pored spomenika tragično nastradaloj braći Milić u Severnoj Mitrovici, danas je obeležena 27. godišnjica od početka Nato bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije.

Vence su položili pomoćnica direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Milica Dakić, predstavnici Srpske liste Zlatan Elek i Igor Simić, kao i predstavnici lokalne samouprave Ivan Zaporožac i Nemanja Biševac.

Nakon polaganja venaca, Dakić je istakla da je spomenik braći Milić simbol tuge, ali i znak da Srbija pamti svoje stradalnike.

„Danas sam ovde da u ime Vlade Srbije i Kancelarija za Kosovo i Metohiju odam poštu tragično nastradanim sunarodnicima u Nato agresiji pre 27 godina. Nismo slučajno danas ovde, na Trgu braće Milić koji je simbol stradanja i jedne ogromne tuge, jedne majke koja je izgubila tri sina, tri sokola. Ali, sa druge strane, ovaj trg i spomenik su znak da Republika Srbije pamti, seća se i ne zaboravlja svoje stradalnike“, poručila je Dakić.

Ukazala je i da spomenik braći Milić opominje kolika je tuga majke, ali i koliko je važno da se danas, u vremenu punom izazova, čuvaju mir i stabilnost.

„Upravo je to politika našeg predsednika Aleksandra Vučića“, dodala je Dakić.

Ona je podsetila da je za 78 dana bombardovanja živote izgubilo 2.500 Srba, među kojima 89 dece.

„Tada se 19 sila obrušilo na jednu brojem malu, ali srcem i dušom snažnu zemlju. Rušili su nam mostove, škole, bolnice, ubijali nam decu, ali nam nisu srušili ponos i nisu nam srušili čast, slogu i jedinstvo. I to je upravo poruka koju želim danas da pošaljem i odavde iz Kosovske Mitrovice. Da smo snažni, koliko smo složni i jedinstveni“, naglasila je Dakić.

Zahvalila je svim sunarodnicima sa Kosova, u svim sredinama u kojima žive, što čuvaju srpsko ime i prezime na tim prostorima i istrajavaju u veoma teškim uslovima, kojih je Srbija svesna.

„Želim da odam priznanje i predstavnicima Srpske liste, koji predano dele sudbinu našeg naroda. Mi ćemo, Vlada Srbije, Kancelarija za Kosovo i Metohiju, uvek biti tu. Uvek ćemo im biti snažan oslonac, činićemo sve što je u našoj moći“, dodala je Dakić.