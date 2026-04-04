Pripadnici tzv. kosovske policije juče su uhapsili A.D. pod sumnjom da je počinio navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija. Osumnjičeni se tereti da je ratne zločine navodno počinio u selu Ivaja i okolnim selima na području opštine Kačanik.

Tokom pretresa, policijski istražitelji su pronašli i zaplenili jedno vatreno oružje, dva okvira, 30 metaka, vazdušnu pušku i uniformu MUP-a.

Kako se navodi u saopštenju Specijalnog tužilaštva i policije, ovo je sedmo hapšenje od početka godine pod sumnjom za ratne zločine protiv civilnog stanovništva tokom sukoba na Kosovu i Metohiji u periodu od 1998. do 1999. godine.

Specijalno tužilaštvo i policija su ponovo potvrdili svoju posvećenost istrazi i krivičnom gonjenju svih slučajeva ratnih zločina počinjenih tokom poslednjeg rata, naglašavajući da istrage ne prestaju, što u prevodu znači da će se trend hapšenja Srba nastaviti i u mesecima koji dolaze, nesumnjiho kao nastavak kampanje ugrožavanja života i elementarnih ljudskih prava srpske zajednice na teritoriji Kosova i Metohije, a sve sa ciljem proterivanja stanovništva sa vekovnih ognjišta.

Kurir/Kosovo online

Ne propustitePolitikaALBANCI U STRAHU OD KURTIJEVE DIKTATURE! Crveni alarm na Kosmetu – ako se OVO desi, neće više samo Srbi biti u opasnosti!
Aljbin Kurti
PolitikaKURTIJEV PLAN "TROGLAVA AŽDAJA": Samoopredeljenje želi da preuzme POTPUNU KONTROLU na Kosmetu, ovo su SVI KORACI
Aljbin Kurti
SRBI NA KIMNOVA OTIMAČINA SRPSKE IMOVINE NA KOSMETU: Albanci falsifikovanim dokumentima otuđuju i prodaju srpsku zemlju vrednu MILIONE EVRA
Tzv. Kosovska policija
SRBI NA KIMOVO JE KURTI NAMERIO DA URADI SA ZSO! Lažni premijer planira da Beograd baci na kolena, docent FPN obelodanio taktiku Prištine
Aljbin Kurti