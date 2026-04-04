Pripadnici tzv. kosovske policije juče su uhapsili A.D. pod sumnjom da je počinio navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija. Osumnjičeni se tereti da je ratne zločine navodno počinio u selu Ivaja i okolnim selima na području opštine Kačanik.

Tokom pretresa, policijski istražitelji su pronašli i zaplenili jedno vatreno oružje, dva okvira, 30 metaka, vazdušnu pušku i uniformu MUP-a.

Kako se navodi u saopštenju Specijalnog tužilaštva i policije, ovo je sedmo hapšenje od početka godine pod sumnjom za ratne zločine protiv civilnog stanovništva tokom sukoba na Kosovu i Metohiji u periodu od 1998. do 1999. godine.

Specijalno tužilaštvo i policija su ponovo potvrdili svoju posvećenost istrazi i krivičnom gonjenju svih slučajeva ratnih zločina počinjenih tokom poslednjeg rata, naglašavajući da istrage ne prestaju, što u prevodu znači da će se trend hapšenja Srba nastaviti i u mesecima koji dolaze, nesumnjiho kao nastavak kampanje ugrožavanja života i elementarnih ljudskih prava srpske zajednice na teritoriji Kosova i Metohije, a sve sa ciljem proterivanja stanovništva sa vekovnih ognjišta.