OGLASIO SE BEOGRAD ZBOG HAPŠENJA NA KOSMETU: Kurti šalje poruku Srbima da na Kosovu i Metohiji za njih nema ni mira ni sigurnosti
Priština nastavlja sa progonom srpskog naroda sa Kosova i Metohije, o čemu svedoči i privođenje A.D. iz mesta Grnčare u Kosovskom Pomoravlju, policajca u penziji i to 26 godina nakon sukoba, saopšteno je iz Kancelarije za KiM Vlade Srbije.
Kako navode iz Kancelarije, u želji da isprovociraju i zastraše srpski narod na ovim prostorima, prištinske vlasti nastavljaju sa praksom arbitrarnog hapšenja Srba i po pravilu bez ikakvih relevantnih dokaza i kredibilnih svedoka, što govori o jasnoj političkoj pozadini ovakvih akcija.
- Uzaludni su pokušaji Prištine da hapšenja Srba predstave kao deo tzv. 'vladavine prava', jer sudski procesi jasno pokazuju da je reč o neosnovanim progonima, koji nisu zasnovani ni na pravu ni na pravdi niti utemeljenj na činjenicama - dodaje se u saopštenju.
Iz Kancelarije ističu da politički motivisana hapšenja služe kao mehanizam Aljbina Kurtija za odmazdu prema Srbima s ciljem slanja poruke da na Kosovu i Metohiji za njih nema ni mira ni sigurnosti.
- Na to ćemo, kao i uvek do sada, jasno ukazati i predstavnicima međunarodne zajednice uz zahtev da pomno isprate i slučaj A.D. ali i sve druge procese koji se vode protiv uhapšenih Srba - naglašava se u saopštenju.
Podsećamo, pripadnici tzv. kosovske policije juče su uhapsili A.D. pod sumnjom da je počinio navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija. Osumnjičeni se tereti da je ratne zločine navodno počinio u selu Ivaja i okolnim selima na području opštine Kačanik. Tokom pretresa, policijski istražitelji su pronašli i zaplenili jedno vatreno oružje, dva okvira, 30 metaka, vazdušnu pušku i uniformu MUP-a.