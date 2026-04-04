Priština nastavlja sa progonom srpskog naroda sa Kosova i Metohije, o čemu svedoči i privođenje A.D. iz mesta Grnčare u Kosovskom Pomoravlju, policajca u penziji i to 26 godina nakon sukoba, saopšteno je iz Kancelarije za KiM Vlade Srbije.

Kako navode iz Kancelarije, u želji da isprovociraju i zastraše srpski narod na ovim prostorima, prištinske vlasti nastavljaju sa praksom arbitrarnog hapšenja Srba i po pravilu bez ikakvih relevantnih dokaza i kredibilnih svedoka, što govori o jasnoj političkoj pozadini ovakvih akcija.

- Uzaludni su pokušaji Prištine da hapšenja Srba predstave kao deo tzv. 'vladavine prava', jer sudski procesi jasno pokazuju da je reč o neosnovanim progonima, koji nisu zasnovani ni na pravu ni na pravdi niti utemeljenj na činjenicama - dodaje se u saopštenju.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju

Iz Kancelarije ističu da politički motivisana hapšenja služe kao mehanizam Aljbina Kurtija za odmazdu prema Srbima s ciljem slanja poruke da na Kosovu i Metohiji za njih nema ni mira ni sigurnosti.

- Na to ćemo, kao i uvek do sada, jasno ukazati i predstavnicima međunarodne zajednice uz zahtev da pomno isprate i slučaj A.D. ali i sve druge procese koji se vode protiv uhapšenih Srba - naglašava se u saopštenju.