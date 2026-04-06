Kancelarija za Kosovo i Metohiju čestita srećnim porodicama, ali i predanom osoblju ovog porodilišta u Pasjanu u kom se iz godine u godinu rađa sve više beba.

Pored finansijske pomoći koju od države Srbije dobija svaka novorođena beba, i Kancelarija za Kosovo i Metohiju svaku našu prinovu na Kosovu i Metohiji daruje sa dodatnih 50.000 dinara kao vid podrške porodicama uz svu državnu pomoć za svako novorođenče.