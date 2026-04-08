Tokom pretresa domova dvojice Srba u Severnoj Mitrovici, koji su prethodno privedeni zbog distribucije pošiljki iz Pošte Srbije, zaplenjena je dokumentacija koja potvrđuje njihov rad kao poštara. Tzv. Kosovska policija je danas potvrdila da je materijalni dokaz o njihovom zaposlenju oduzet tokom akcije.

Reč je o Ž. B. (’66) i V. A. (’71), koji su juče privedeni nakon dojave da raznose poštu iz Srbije. Iako su odmah sprovedeni u policijsku stanicu i dali izjave, tužilac im je dozvolio da se brane sa slobode, a nakon toga, pripadnici Jedinice tzv. Kosovske policije za privredni kriminal izvršili su pretres u njihovim domovima u Severnoj Mitrovici.

Ovaj incident predstavlja još jedan primer pritisaka na srpsku zajednicu na Kosmetu, koji režim Aljbina Kurtija sprovodi svakodnevno, a sve sa ciljem krajnjeg etničkog čišćenja Srba sa teritorija Kosova i Metohije.

Danas su pripadnici tzv. Kosovske policije potvrdili i da su u domovima dvojice Srba zaplenili materijalne dokaze koji ukazuju na to da uhapšeni rade kao poštari Srbije.

- Tokom pretresa njihovih domova, zaplenjena su razna dokumenta kao materijalni dokazi da rade kao poštari za Poštu Srbije u Republici Kosovo - navela je policija.

Podsetimo, tzv. Kosovska policija početkom avgusta 2024. godine zatvorila je sve objekte Pošte Srbije na severu Kosova zbog nedostatka licenci za rad, nakon čega su usluge koje su građani koristili premeštene van teritorije Kosova. Tokom januara 2025. potom su zatvorene i sve ekspoziture srpske Pošte južno od Ibra.