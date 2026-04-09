Slušaj vest

Istoričar Vukan Marković izrazio je nadu da će novi šef Unmika Peter Due u izveštaju Savetu bezbednosti UN skrenuti pažnju na posledice Zakona o strancima po Srbe na Kosovu i kršenje njihovih osnovnih ljudskih prava, ali je dodao da ne očekuje da zaključci tog izveštaja donesu promene. Marković je ukazao na umanjeni uticaj UN, istakavši da je to telo i dalje garant međunarodnog prava i legitimiteta kroz koji Unmik funkcioniše.

- Treba prvo reći da su ti izveštaji šestomesečne ekskurzije u Njujork, gde su UN, na našu veliku žalost i nesreću, izgubile onu funkciju koju su imale proteklih decenija. To nije nužno vezano za pomeranje pregovora iz UN u EU, nego za opšti uticaj i značaj UN u savremenom svetu. Na čemu god da bude fokus (izveštaja), neće imati naročite posledice - rekao je Marković.

Podsetio je da će ovo biti prvi izveštaj Petera Duea kao šefa Unmika, ističući da očekuje da jedan od fokusa bude dogovor o Zakonu o strancima, kao i posledice tog zakona po Srbe na Kosovu.

- Pretpostavljam da će srpska strana da podigne pitanje stabilnosti institucija i režima u Prištini, odnosno o političkoj krizi koja traje već godinama - dodaje on.

Navodi da očekuje da će na sednici biti ponovljene izjave i stavovi iz prethodnih godina, uključujući američki zahtev za ukidanjem Unmika i rusko protivljenje tom predlogu. Pored toga, Marković veruje da će se spomenuti nesprovođenje najvažnijih odredbi Briselskog sporazuma, a da će kosovska strana ponovo optužiti Srbiju da je "agresorska strana".

- Svakih šest meseci vidimo istu priču, sa dodacima najnovijih tema, kao što je izrazito problematičan Zakon o strancima. Nažalost, UN su izgubile posredničku ulogu koju su nekad imale, ali Srbiji i Srbima na Kosovu odgovara da UN ostanu makar formalno tu gde jesu, jer je to i dalje zalog i garant međunarodnog prava i legitimiteta kroz koji Unmik funkcioniše na Kosovu - napominje Marković.

Govoreći o mogućim zaključcima šefa Unmika, Marković je izrazio nadu da će Due racionalno sagledati situaciju u kojoj su najelementarnija ljudska prava Srba na Kosovu ugrožena.

- Da će uvideti značaj duboke političke krize u kojoj se Kosovo nalazi poslednje dve godine. Ali, nisam siguran koliko je bitno šta će on da zaključi, niti koliko će njegovi zaključci imati efekta na, kako odnose između Beograda i Prištine, tako i na režim u Prištini, i pre svega na položaj Srba na Kosovu - zaključio je Marković.

Kurir/Kosovo online

