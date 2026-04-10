Istakli su da takvo postupanje predstavlja direktno kršenje osnovnih ljudskih prava srpskog naroda, uključujući pravo na slobodu izražavanja i pravo na očuvanje i javno ispoljavanje nacionalnog identiteta, zbog čega zahteva hitnu reakciju međunarodne zajednice.

"Srpska lista najoštrije osuđuje postupke kosovske policije koja, po nalogu Kurtijevog ministra Elberta Krasnićija, pred najradosniji hrišćanski praznik Vaskrs, uklanja srpske zastave sa javnih prostora u Gračanici i drugim sredinama gde živi srpski narod. Ovakvo postupanje predstavlja direktno kršenje osnovnih ljudskih prava srpskog naroda, uključujući pravo na slobodu izražavanja i pravo na očuvanje i javno ispoljavanje nacionalnog identiteta, što je zagarantovano brojnim međunarodnim aktima, uključujući Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Evropsku konvenciju o ljudskim pravimima i drugim konvencijama koje regulišu zaštitu identiteta naroda", navodi se u saopštenju Srpske liste.

Srpska lista ukazuje da je posebno nedopustivo i licemerno da se u isto vreme, širom Kosova i Metohije, nesmetano ističu albanske nacionalne zastave, pa čak i ispred Aljbina Kurtija u skupštinskoj sali u Prištini dok se srpskom narodu osporava isto pravo.

"Ovakva selektivna primena pravila jasno pokazuje da je na delu institucionalna diskriminacija usmerena protiv Srba. Očigledno je da ovakvi potezi predstavljaju politički motivisane odluke režima Aljbina Kurtija, u kojima njegov ministar, i sam pripadnik nevećinske zajednice, sprovodi pritiske nad srpskim narodom, umesto da štiti prava svih zajednica, a kao uvertira u nove vanredne izbore", ističu iz stranke.

Srpska lista zahteva hitnu i nedvosmislenu reakciju međunarodne zajednice, pre svega Evropske unije, zemalja Kvinte, OEBS, kao i svih relevantnih međunarodnih organizacija, da jasno osude ovo grubo kršenje prava srpskog naroda i zahtevaju njegovo momentalno zaustavljanje.

Kako ističe, srpski narod ima neotuđivo pravo da slobodno izražava svoj identitet, uključujući i isticanje svojih nacionalnih simbola, i niko nema pravo da mu to pravo uskrati.