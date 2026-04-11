Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević osudio je zatvaranje ambulanti na Kosovu i Metohiji na Veliki petak ističući da se uvek biraju datumi koji su Srbima bitni.

- Kurti i oni koji nisu dobronamerni prema srpskom narodu uvek biraju datume koji su nama bitni, i u tom trenutku urade nešto loše po naš narod. Za svaku osudu je zatvaranje ambulanti na KiM, na Veliki petak. Ono što je za nijasnu ohrabrujuće je da je patrijarh srpski na KiM, to je snažna poruka našem narodu da nisu zaboravljeni od strane crkve i države. Država sprema novi paket pomoći. Kancelarija za KiM mora da radi svoj posao, da se čuje naš glas - poručio je Vučević.

Miloš Vučević
Foto: RTS

Podsećamo, ambulanta "Sveti Nikola" u selu Banje i ambulanta u Suvom Grlu u opštini Srbica zatvorene su juče od strane kosovske inspekcije, na Veliki petak. Istovremeno, sa Osnovne škole "Milun Jakšić" u Banjama i Tehničke škole u Srbici uklonjene su table, a na objektima je postavljena inspekcijska traka sa oznakom da su zatvoreni po nalogu nadležne inspekcije iz Srbice, uz prisustvo inspektora iz Prištine, prenose mediji.

