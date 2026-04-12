U subotu je ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša najoštrije osudio zatvaranje ambulanti u selima Suvo Grlo i Banje na Kosovu i Metohiji, ocenivši da je reč o brutalnom činu institucionalnog nasilja koji direktno ugrožava živote srpskog naroda i sistematski narušava njihovo pravo na opstanak.

On je istakao da ovakvi anticivilizacijski potezi predstavljaju otvorenu provokaciju privremenih prištinskih institucija, posebno jer se dešavaju uoči Uskrsa, najvećeg hrišćanskog praznika, saopšteno je sinoć iz resornog ministarstva.

- Umesto da se u danima koji simbolizuju mir, nadu i zajedništvo šalju poruke razumevanja i humanosti, srpskom narodu se upućuje jasna poruka da su njihovi životi i zdravlje nebitni. To je nedopustivo i duboko uznemiravajuće - istakao je ministar Beriša.

Podsetio je da je pravo na zdravstvenu zaštitu univerzalno pravo zagarantovano međunarodnim konvencijama i da njegovo uskraćivanje predstavlja grubo kršenje osnovnih ljudskih prava.

- Ovde nije reč o politici, već o elementarnoj humanosti. Uskratiti lečenje bolesnima, starima, deci i hroničnim pacijentima znači svesno ih izložiti riziku po život, a to mora biti jasno i nedvosmisleno osuđeno - poručio je ministar Beriša.

Demo Beriša Foto: Kurir Televizija

Pozvao je međunarodnu zajednicu i sve relevantne organizacije koje deluju na Kosovu i Metohiji da bez odlaganja reaguju i spreče dalje pogoršanje položaja srpskog stanovništva jer, kako je dodao, ćutanje na ovakve postupke znači saučesništvo.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković saopštio je da je Priština prethodnog dana, na Veliki petak, po nalogu Aljbina Kurtija, u srpskim selima u opštini Srbica - Suvo Grlo i Banje zatvorila jedine dve srpske ambulante u ovim mestima, čime je više od 250 Srba direktno ostalo bez zdravstvene zaštite i medicinskih usluga i to uoči najvećeg hrišćanskog i srpskog praznika, Vaskrsa.