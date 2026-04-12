Slušaj vest

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković čestitao je najveći hrišćanski praznik Vaskrs patrijarhu srpskom Porfiriju, mitropolitu raško-prizrenskom i kosovsko-metohijskom Teodosiju, sveštenstvu, monaštvu i svim vernicima SPC, a pre svega srpskom narodu na Kosovu.

„Iako me zabrana prištinskih vlasti i dalje sprečava da prazničnu radost delim zajedno sa našim narodom na tlu naše svete zemlje, duhom i mislima sam uz njih, deleći sa njima veru u vaskrsenje, pobedu života, dobra i nade“, napisao je Petković.

On je naveo da je Vaskrs praznik koji slavi pobedu života nad smrću i da na temeljima te vere stoji i nesalomivi duh srpskog naroda koji živi i opstaje na Kosovu uprkos brojnim izazovima, čuvajući svoje korene, svoju duhovnost i svoja vekovna ognjišta.

„Vaskrs je praznik nad praznicima koji nas uči da se u najtežim trenucima rađa nova snaga, a iz stradanja izrasta vera u bolje sutra. Baš na Kosovu i Metohiji, gde su naše svetinje i naš narod kroz vekove svedočili istrajnost, trpljenje i nepokolebljivu veru, upravo tu, gde je istorija ispisana žrtvom inadom, Vaskrs dobija svoje najdublje značenje kao simbol obnove i večnog trajanja“, ukazao je Petković u čestitki.

Poželeo je da praznični dani sve podsete na važnost jedinstva, međusobnog razumevanja i mira.

„Neka nas ukrepe u uverenju da su sloga, ljubav i vera temelji na kojima možemo graditi sigurnu i pravednu budućnost za sve. Želeći svima dobro zdravlje, duhovni mir i snagu, upućujem najradosniji hrišćanski pozdrav: Hristos vaskrse - vaistinu vaskrse!“, poručio je Petković.

Kurir.rs

