Slušaj vest

Za vernike koji su danas prisustvovali vaskršnjoj liturgiji u Pećkoj patrijaršiji, dolazak patrijarha SPC Porfirija predstavlja veličanstven trenutak, a ističu da im mnogo znači kada je poglavar Srpske pravoslavne crkve u svojoj kući u Peći.

Liturgiji je prisustvovala i pomoćnica direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Milena Parlić, koja je vernicima čestitala praznik i poželela da im Hristovo vaskrsenje da snagu da istraju.

Darko Kolašinac iz Goraždevca rekao je da Srbi danas osećaju ponos.

„Vaskrsenje samo po sebi znači novu nadu, a Srbi, pogotovo u Metohiji, koji žive u enklavama i koji su u manjini, kada im dođe patrijarh to shvataju kao nešto veličanstveno. Samim tim što je patrijarh u Peći, u Pećkoj patrijaršiji, u svojoj kući, za nas puno znači. To što je njegov presto ovde za nas je velika čast i veliki ponos“, rekao je Kolašinac.

Miljan Srbljak se nada da će Srbi patrijarha dočekivati iz godine u godinu u što većem broju.

„Vidite i sami kako smo se svi ovde fino okupili da proslavimo naš praznik na svetoj metohijskoj zemlji i nadamo se da će svake godine biti bolje i lepše i da će nas biti u što većem broju“, rekao je Srbljak.

Senka Petrović iz Goraždevca kratko je poručila: „Da svi ljudi na svetu budu zdravi i srećni“.

I Milenko Dakić kaže da je prisustvo patrijarha velika radost za Srbe koji žive na Kosovu.

„Malo nas je, svakim danom sve manje i to je žalosno, ali šta ćeš…“, kazao je on.

Zoran Ašanin iz Ljevoše, mesta pored Pećke patrijaršije, kaže da je patrijarh došao svojoj kući.

„Ovde su njegovi prethodnici uvek bili, tu su njihove svete kosti. Znam da je naš patrijarh izložen strašnim uvredama, ali tako je nekadašnji naš veliki patrijarh Pavle bio na Kosovu tako proganjan i maltretiran, tako da sadašnji patrijarh treba da se uzdigne, da trpi sve i onda će biti veliki. I neka je njegov dolazak ovde uvek srećan i za nas i za njega“, rekao je Ašanin.

Pomoćnica direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Milena Parlić, koja je prisustvovala liturgiji u Pećkoj patrijaršiji, čestitala je vernicima praznik, sa željom da Hristovo vaskrsenje da narodu snagu da istraje.

„Sa ostanemo svetionici i da ostanemo nosioci svetlosti, nosioci vere - ovakve svetlosti i ovakve vere kakvoj svedočimo ne samo u Pećkoj patrijaršiji, već i u svim srpskim manastirima na Kosovu i Metohiji“, poručila je Parlić.

Primetila je veliku radost vernika zbog dolaska patrijarha.

„U srpskoj patrijaršiji, na zemlji raspeća, ali i zemlji vaskrsenja, čini se da nikada snažnije ne svedočimo pobedi života nad smrću, koliko su vera i ljubav jače i od mržnje i od raznih iskušenja i progonstva. Najveću radost narodu predstavlja dolazak patrijarha koji nas je okupio i koji nas uvek sa verom i ljubavlju okuplja u zajedništvu, u snazi bratstva i sestrinstva Eparhije raško-prizrenske, vernog naroda, naše crkve koja je kroz vekove progonjena, stradala, ali kroz sve vekove i vaskrsavala“, rekla je Parlić.

Patrijarh Porfirije je nakon liturgije poručio okupljenima da verujući u Boga i mi vasrksavamo sa njim, a da voleći njega znamo da treba da volimo sve ljude - i one koji su nam bliski, koji nas razumeju, ali i one koji nas ne razumeju, ne prihvataju i ponekada odbacuju.