U Hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Leposaviću, u prisustvu velikog vernika, proslavljen je najveći hrišćanski praznik Vaskrs. Svetu liturgiju služilo je ovdašnje sveštenstvo, a pročitana je i poslanica patrijarha srpskog Porfirija.

Nakon liturgije usledila je pričest i podela nafore.

Portu hrama ispunio je veliki broj dece koja su sa radošću iščekivala tradicionalno takmičenje za najlepše i najjače vaskršnje jaje. Ovogodišnji pobednici su Vanja Radovanović koja je osvojila nagradu za najlepše jaje i Luka Marjanović čije je jaje proglašeno za najjače.

Pobednici, kao i drugoplasirani i trećeplasirani, nagrađeni su trofejima, ikonama i drugim prigodnim darovima.

Vanja je oslikala Hrista, po maminoj ideji.

„Takmičim se već nekoliko godina, ali mi je ovo prvi put da sam osvojila nagradu. Ideju za crtež dobila sam od mame, koja mi je bila inspiracija. Na jajetu sam nacrtala Isusa Hrista, jer je on suština Vaskrsa. Nije mi trebalo mnogo vremena za crtanje, ali je bilo potrebno dosta truda i pažnje. Prvo sam napravila skicu, a zatim sam tankom četkicom bojila temperama“, objasnila je ona.

Luka Marjanović došao je iz Beograda, a to što je imao najjače jaje dodatno mu je ulepšalo praznik.

„Došao sam iz Beograda kod babe u Leposavić. Nisam očekivao pobedu, ali sam baš srećan što sam pobedio“, kazao nam je Luka.

Protojerej Dragan Đukić čestitao je vernicima Vaskrs.

„Hristos vaskrse! Danas je veliki događaj u porti našeg hrama, jer su se vernici sa decom sedam nedelja pripremali za ovaj praznik kroz post. Čak su i deca postila, pa je radost jutros bila neizmerna, jer su se svi pričestili. Nakon toga, tradicionalno je organizovano takmičenje za najlepše i najjače jaje, što je dodatno obradovalo najmlađe. Sada se svi vraćaju svojim domovima i porodicama da u radosti proslave najveći hrišćanski praznik“, rekao je Đukić.

Veliki broj vernika na vaskršnjoj liturgiji u Crkvi Svetog Nikole u Štrpcu

U crkvi Svetog Nikole u Štrpcu u prisustvu velikog broja vernika služena je vaskršnja liturgija. Meštani kažu da najveći hrišćanski praznik slave tradicionalno u krugu porodice.

U domu Emilije Redžić Mirković sve je spremno za proslavu Vaskrsa, budući da su pripreme počele nekoliko dana ranije.

„Vaskrs je najveći hrišćanski praznik, proslavljamo ga tradicionalno u krugu porodice. Počinjemo sa pripremama dan ili dva pre Vaskrsa farbanjem jaja, to tradicionalno rade svi članovi moje porodice. Na prvi dan Vaskrsa dolazimo na svetu liturgiju, nakon toga idemo svojim kućama i u krugu uže, ali i šire porodice, rodbine i prijatelja proslavljamo sva tri dana Vaskrsa uz radost i zahvalnost Gospodu za sve“, rekla je Redžić Mirković.

Boban Staletović je rekao da mu je drago što vidi veliki broj vernika u crkvi.

„Ljudi su došli da se pričeste, da se sjedine sa Bogom. Tako je lepo videti ovakvu sliku, da se sve više ljudi obraća Bogu i crkvi. Neka je svima na zdravlje i spasenje, to je dobar znak za naš narod. Danas je običaj da se pojede uskršnje jaje, pa onda krenemo sa nekom masnom hranom pošto smo svih ovih dana postili“, rekao je Staletović.

I Filip Veljković će tradicionalno praznik provesti u krugu porodice.

„Tradicionalno, došao sam da se pričestim i ovaj praznik ću provesti u krugu porodice“, kazao je Veljković.

Sveštenik Boško Klisarić podseća da se vernici raduju Hristovom vaskrsenju zato što je Gospod pobedio smrt.

„Vaskrs je naš najradosniji hrišćanski praznik. Svi pravoslavni hrišćani slave tri dana. Stradanje našeg Gospoda od Velikog Četvrtka i zatim ta tišina kada je skinut sa krsta. U našoj crkvi zvona ne zvone tih dana, koriste se klepala, a to je uvod u Vaskrs. I tek tada blagodatni oganj silazi sa neba, to čudo Božije. To je potvrda pojave Svetoga duha i potvrda vaskrsenja. Neka se hrišćani raduju vaskrsenju Hristovom zato što je Gospod pobedio smrt. Svim pravoslavnim vernicima čestitam Vaskrs uz pozdrav 'Mir Božji, Hristos Vaskrse - Vaistinu Vaskrse'“, rekao je Klisarić.

Više stotina vernika na ponoćnoj vaskršnjoj liturgiji u manastiru Banjska

Ponoćna vaskršnja liturgija u manastiru Banjska služena je u duhu praznične radosti i sabornosti, uz prisustvo velikog broja vernika koji su u noći Hristovog vaskrsenja došli da obeleže najveći hrišćanski praznik. Bogosluženjem je načalstvovao iguman Danilo, uz sasluženje bratstva manastira.

Na početku službe vernici su, u svečanoj vaskršnjoj litiji, zajedno sa sveštenstvom tri puta kružili oko hrama, pevajući vaskršnje tropare i noseći upaljene sveće.

Nakon što je iguman vernike pozdravio rečima „Hristos vaskrse“, na šta su oni odgovorili „vaistinu vaskrse“, liturgija je nastavljena u hramu.

Više stotina vernika pristupilo je svetom pričešću, čime je okončan vaskršnji post, najduži u toku godine. Nakon liturgije pročitana je i Vaskršnja poslanica patrijarha SPC Porfirija.

Ponoćnom liturgijom u manastiru Gračanica dočekan Vaskrs: Vera jača od straha, ljubav od svake mržnje

Mitropolit raško-prizrenski Teodosije je u manastiru Gračanica, uz sasluženje sveštenstva eparhije i u prisustvu velikog broja vernika, služio liturgiju Svetog Jovana Zlatoustog povodom najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa. Vernici su sa svećama u rukama najpre u vaskršnjoj litiji obišli manastir, nakon čega je usledila i sveta liturgija.

Mitropolit Teodosije je, čitajući Vaskršnje slovo Svetog Jovana Zlatoustog, čestitao vernicima Vaskrs.

„Uđite svi u radost Gospoda svoga i prvi i drugi, platu primite. Bogati i ubogi, jedni s drugima likujte. Udržljivci i lenjivci, dan poštujte. Vi koji ste postili i vi koji niste postili, veselite se danas. Trpeza je prepuna, naslađujte se bogato svi. Tele je ugojeno, neka niko ne izađe gladan. Svi uživajte u bogatstvu dobrote. Neka niko ne oplakuje siromaštinu, jer se javi opšte carstvo. Neka niko ne tuguje zbog grehova, jer oproštaj zasija iz groba. Neka se niko ne boji smrti, jer nas oslobodi spasiteljeva smrt. Ugasio se onaj koga je ona držala. Zapleni ad onaj koji siđe u ad“, poručio je mitropolit.

Pored velikog broja vernika, svetoj liturgiji u manastiru Gračanica, prisustvovala je i pomoćnica direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Milena Parlić koja je izrazila nadu da će srpski narod na Kosovu u radosti proslaviti Uskrs.

„U radosti srpski narod u svim srpskim sredinama - Gračanici, Pećkoj patrijaršiji, u Dečanima, na severu Kosova i Metohije, Pomoravlju, u Sirinićkoj i Sredačkoj župi - dočekuje Vaskrsenje Hristovo. U veri i nadi da će Hristovo vaskrsenje, kako je kroz vekove davalo snagu našem narodu da vaskrsava, tako i na ovaj Vaskrs doneti snagu srpskom narodu. Vera je jača i od straha, a ljubav je jača od svake mržnje“, kazala je Parlić.

Gradonačelnik Gračanice Novak Živić takođe je u ime Opštine, kao i u svoje lično ime, čestitao praznik svim vernicima.

„U svoje lično ime, i u ime Opštine Gračanica, želim da čestitam najradosniji hrišćanski praznik Vaskrs, da svi Srbi proslave u miru, blagostanju i zdravlju. Hristos Vaskrse“, kazao je Živić.

Poruka vernika koji su iz centralne Srbije došli u Gračanicu da proslave Vaskrs je da Srbi na Kosovu moraju da opstanu i iz svega izađu jači.

Za Miloša Paunovića iz Kraljeva biti sa svojim narodom je neverovatan osećaj.

„Osećaj je fantastičan, naći se na ovom prostoru među svojim narodom, zaista je neverovatno. Imam poruku za Srbe na Kosovu da se održe i da opstanu na ovim prostorima, uprkos svim okolnostima“, rekao je on.

Marko Marković iz Aranđelovca izrazio je nadu da će Srbi na Kosovu iz situacije u kojoj se nalaze izaći jači.

„Prvi put sam došao s namerom da se pričestim. Osećaj je fenomenalan. Imam prijatelje u Gračanici i ne mogu da opišem koliko je ovde neki vanvremenski osećaj. Osećam se fenomenalno i jako mi je drago što sam došao. I Bože zdravlja, dolaziću češće. Ima jedna izjava, odnosno izreka koju sam čuo jako davno: Srbin ne zna šta je vaskrsenje bez Golgote. Tako da bih kroz tu rečenicu opisao svo stradanje i svu muku koju naš narod prošao i koju i dan, danas izdržava. Nadam se da ćemo iz svega izaći jači, kao i uvek“, naveo je Marković.

Brankica Kostić iz Gračanice izrazila je nadu da će Gospod uneti svetlost u sve domove.

"Dočekujemo onoga koga čekamo, našeg Isusa Hrista Spasitelja, onoga koji se u svetlost obukao, i nadamo se da će svetlost uneti u sve domove. Srećan praznik“, poručila je Kostić.