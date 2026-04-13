Patrijarh srpski Porfirije stigao je jutros u Manastir Visoki Dečani, gde na Vaskršnji ponedeljak služi svetu liturgiju kojoj prisustvuje veliki broj vernika.

Patrijarha su dočekali mitropolit raško-prizrenski Teodosije, vladika Ilarion, iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić, kao i brojni vernici.

Liturgiji prisustvuje i pomoćnica direktora Kancelarija za Kosovo i Metohiju Milena Parlić.

Patrijarh je na Kosovo i Metohija stigao na Veliki petak, a na Veliku subotu i Vaskrs služio je liturgiju u sedištu Srpska pravoslavna crkva – Pećka patrijaršija.

