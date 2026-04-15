Četiri dana nakon što je inspekcija opštine Srbica, uz asistenciju policije, zatvorila ambulante u selima Banje i Suvo Grlo koje su funkcionisale u srpskom sistemu, juče je na objektu u selu Banje postavljena nova tabla sa natpisom "Ambulanta Banje".

Na novoj tabli se u zaglavlju nalaze grb tzv. Kosova sa desne strane i grb opštine Srbica sa leve strane, a natpis "Ambulanta Banje“ napisan je dominantno na albanskom, dok se ispod nalaze još dve verzije, na srpskom i engleskom jeziku.

Ambulanta na KiM Foto: Printscreen Kosovo onlajn

Meštani su za Kosovo onlajn potvrdili da je tabla postavljena juče oko 11.30, u trenutku dok su se oni nalazili ispred crkve na tradicionalnom dizanju krsta.

Inspekcija je 10. aprila, na Veliki Petak, zatvorila ambulantu "Sveti Nikola" u selu Banje i ambulantu u selu Suvo Grlo. Tada su i sa Osnovne škole "Milun Jakšić" u selu Banje i Tehničke škole u Srbici uklonjene table.

Na to je reagovao direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, poručujući da je to direktni udar na srpske zdravstvene i obrazovne institucije.

Srpska lista je upozorila da se time direktno ugrožavaju pravo na zdravstvenu zaštitu srpskog naroda i svih građana koji su koristili usluge tih zdravstvenih ustanova. 

