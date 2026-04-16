Slušaj vest

Gradonačelnik severnog dela Kosovske Mitrovice Milan Radojević rekao je da su Aljbin Kurti, Priština i gradonačelnik južnog dela Kosovske Mitrovice krenuli u agresivnu kampanju da ukinu opštinu Severna Mitrovica. Gradonačelnik Južne Mitrovice je sa gimnazijalcima organizovao marš iz južnog dela do severnog do kuće u Bošnjačkoj mahali gde Priština planira da izgradi "muzej genocida Srba nad Albancima", kaže Radojević i ističe da su time zloupotrebili decu u političke svrhe.

Uskršnji praznici nisu doneli mir Srbima na Kosovu i Metohiji. Naprotiv, svedočili smo hapšenjima Srba, izazivanju incidenata od strane Prištine, prisvajanju zdravstvenih ustanova. Šta se trenutno dešava u južnoj srpskoj pokrajini, sa kakvim problemima se suočavaju Srbi. Ima li upozorenja ili kazni iz međunarodne zajednice na adresu Prištine?

Foto: screenshot pink tv

Nažalost, ni ovaj Uskrs Srbi u Pokrajini nisu mogli u miru da provedu. Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević rekao je da se građani severnog dela decenijama bude u strahu koji će sledeći potez Priština da preduzme i koji će uništiti živote ljudi.

- I dalje smo ovde i istrajni da ovde opstanemo - kaže Radojević i dodaje da Kurtijeva vlada ne želi opštinu Severna Mitrovica.

Prema njegovim rečima, oni žele ujedinjenu Kosovsku Mitrovicu i to je njihov plan.

"Marš gimnazijalaca iz južnog do severnog dela grada"

Objasnio je da je juče gradonačelnik Južne Mitrovice sa gimnazijalcima organizovao marš iz južnog u severni deo Mitrovice i time hteo da oda poštu 104 nestala Mitrovčana.

- Taj marš je organizovan do severnog dela do naselja bošnjačka mahala do jedne kuće koja je planirana da bude, kako oni navode, muzej genocida Srba nad Albancima - rekao je i istakao jda je vlada u Prištini donela odluku da se jedna kuća u Bošnjačkoj mahali pretvori u njihov muzej sećanja genocida Srbije nad Albancima.

Kako je rekao, Kurti je najavio još jedan muzej.

- O svemu ovome svakodnevno obaveštavamo Međunarodnu zajednicu. Ovim se šalje poruka da su Srbi genocidni narod - kaže Radojević.

Foto: Kosov Online

Ukoliko govorimo o nadležnim institucijama u Prištini, gradonačelnik ističe da uvek nailaze na zid.

- Ovo je kršenje zakona, tražimo od Međunarodne zajednice da izvrši pritisak. Građani su rekli da žele promene, mi im donosimo promene. Građani žele da žive u Severnoj Mitrovici ne u ujedinjenoj Mitrovici - istakao je Radojević.

Incidenti su se ređali za vreme uskršnjih praznika i sa dve srpske ambulante skinuta su srpska obeležja i postavljene table sa obeležjima prištinskih institucija.

Radojević komentariše da pred svaki praznik pogotovo pred Božić i Vaskrs uobičajene su provokacije. Ističe da nema mesta za jednostrane poteze.

- Zdravstvo i obrazovanje biće tema za razgovor u Briselu. Očekujemo da Međunarodna zajednica zauzme jasan stav - kaže Radojević.

Istakao je da Srbima sa severa KiM veoma znači podrška Beograda i da nije nje ne bi bilo ni Srba na KiM.