Slušaj vest

Osnovni sud u Prištini odredio je jednomesečni pritvor Dejanu Peleviću iz Srbice, sa prebivalištem u Sočanici, koji je osumnjičen da je izvršio ratni zločin nad civilnim stanovništvom.

"Nakon održanog ročišta, sud je ocenio da je određivanje mere pritvora u ovom krivičnom predmetu adekvatna mera, jer ukoliko bi okrivljeni bio pušten na slobodu, postoji rizik od bekstva, s obzirom na to da poseduje i državljanstvo Republike Srbije, te postoji realna mogućnost da napusti KiM. Takođe, ukoliko bi se okrivljeni nalazio na slobodi, mogao bi da sakrije, uništi ili izmeni dokaze, zbog čega je Sud ocenio da je mera pritvora za sada jedina mera kojom se može obezbediti nesmetano vođenje krivičnog postupka“, saopštio je Osnovni sud u Prištini.

Povodom ove odluke suda, branilac Pelevića, advokat Predrag Miljković rekao je da ga o donetoj meri sudija nije obavestio.

"Zahvalan sam Fejsbuk profilu suda u Pristini što me obaveštava o odlukama koje bi sam sudija morao da mi dostavi. Kada budem podneo žalbu objaviću je prvo na svom Fejsbuk profilu odakle će sud biti upoznat sa sadržinom iste", poručio je on.

Odbrana, kako je saopštio sud, ima pravo žalbe Apelacionom sudu.

Ranije danas, nakon što je održana sednica za određivanje pritvora Peleviću, Miljković je izjavio da tužilaštvo Pelevića tereti za događaje koji su se odigrali 20. marta u Srbici.

"Tokom ovog pretresa, odnosno sednice, ukazali smo na to da je nemoguće da je Dejan učestvovao u takvim akcijama iz razloga što, prvo prema javnoj dostupnim podacima Fonda za humanitarno pravo, kaže se da su tu akciju 20. marta sprovele neke posebne jedinice policije iz Užica i 139. motorizovane brigade, što su podaci koji su javni. S druge strane, među navedenim civilima, navodno civilima koji su ubijeni, brzom proverom utvrdili smo da su nekoliko njih zapravo bili pripadnici OVK koji su počasno sahranjeni na memorijalnom groblju u Srbici, u selu Marine. Tako da je neprikladno i neosnovano proglasiti nekog da je sada civil, a on je sahranjen počasno kao borac tadašnje OVK", izjavio je Miljković.

Pelević je uhapšen je 14. aprila u Sočanici zbog sumnje da je počinio krivično delo "ratni zločin protiv civilnog stanovinštva" i tada mu je određeno policijsko zadržavanje od 48 sati.