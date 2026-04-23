Predsednica Odbora za Kosovo i Metohiju u Skupštini Srbije Danijela Nikolić čestitala je Dan studenata Prištinskog univerziteta sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici uz poruku da su oni intelektualna snaga i moralni stub srpskog naroda na KiM.

„U uslovima koji daleko prevazilaze uobičajene akademske izazove, vi svojim radom, znanjem i istrajnošću potvrđujete da je obrazovanje najjače uporište slobode, identiteta i opstanka“, saopštila je Nikolić.

Ona ističe da Univerzitet nije samo mesto sticanja znanja – već prostor očuvanja istine, naučne misli i kulturnog kontinuiteta jednog naroda.

„Upravo vi, kao njegovi nosioci, imate istorijsku odgovornost da kroz akademsku izvrsnost, kritičko mišljenje i lični integritet doprinosite ne samo sopstvenom razvoju, već i budućnosti čitavog društva“, navela je Nikolić.

Nikolić je studentima poručila da ih vodi znanje, dostojanstvo i vera u pravdu.

„Budite generacija koja neće odustati, već će svojim radom i rezultatima potvrditi da su znanje i istina trajne vrednosti koje nadživljavaju svaku nepravdu. Uz duboko poštovanje i veru u vaše sposobnosti – srećan vam Dan studenata“, zaključila je ona.

Kurir.rs/Kosovo Online

