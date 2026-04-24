Presuda će biti izrečena Blagoju Spasojeviću, Vladimiru Toliću i Dušanu Maksimoviću, trojici od 45 optuženih za napad u Banjskoj. Optuženi su za teška krivična dela – pokušaj rušenja ustavnog poretka tzv. Kosova, otcepljenje severa tzv. Kosova, te terorizam.

U sudskom postupku koji je počeo 9. oktobra 2024. godine Blagoje Spasojević i Vladimir Tolić su se branili ćutanjem, dok je Maksimović negirao krivicu. Međutim, na poslednjem ročištu na kojem je njihova odbrana iznosila završne reči, sva trojica su negirala optužbe za dela koja im se stavljaju na teret, osim što su Tolić i Spasojević priznali da su bili u Banjskoj 24. septembra 2023. godine.

Advokati Spasojevića i Tolića takođe negiraju da je u pitanju teroristički akt i pokušaj odvajanja severnog dela tzv. Kosova, te da se radilo o “oružanoj pobuni”, te smatraju da trojica ne bi trebalo da budu žrtvovana za još 42 optuženih koji su nedostupni tzv. kosovskim pravosudnim organima. Advokatica Maksimovića, Jovana Filipović, ističe da je on nevin i da očekuje oslobađajuću presudu.

Tužilac Naim Abazi, sa druge strane, zahteva od sudskog veća da izrekne maksimalnu kaznu predviđenu tzv. kosovskim zakonom - doživotnu robiju. Sa ovim zahtevom su se složili i advokat porodice ubijenog Afrima Bunjakua, ali i advokati policajaca koji su ranjeni u ovom napadu. Traže i isplatu materijalne štete za oštećene.

U Banjskoj kod Zvečana, na severu KiM, u noći između 23. i 24. septembra 2023. godine došlo je do sukoba grupe lokalnih Srba i tzv. kosovske policije, u kojem su ubijena trojica Srba i jedan pripadnik tzv. kosovske policije, Albanac.

Prištinske vlasti su nakon dešavanja u Banjskoj uhapsile Dušana Maksimovića, Blagoja Spasojevića i Vladimira Tolića i oni su od tada u pritvoru.