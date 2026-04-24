Odbornici Skupštine opštine Zeta, njih 18 iz redova koalicije "Za budućnost Zete", predvođene Demokratskom narodnom partijom (DNP) na lokalnom nivou, podneli su inicijativu da se na dnevni red sednice Skupštine uvrsti tačka pod nazivom "Deklaracija o poništenju i nepriznavanju odluke o priznanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i Metohije".

Osamnaest od ukupno 32 odbornika je stavilo potpis na zvanični dopis da se na dnevnom redu nađe ovaj predlog, koliko je i neophodno glasova za njegovo usvajanje, piše crnogorski portal Borba. Moguće je, navodi se, da će ovu inicijativu podržati i veći broj odbornika od neophodne većine.

Lider DNP Milan Knežević izjavio je pre nekoliko dana da će se najpre u Zeti, a zatim i u ostalim opštinama glasati o povlačenju priznanja.