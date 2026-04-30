Slušaj vest

Docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu Stefan Surlić izjavio je da Aljbin Kurti ne može da vodi predstojeću izbornu kampanju na temama borbe protiv korupcije i kriminala, već tu kampanju bazira na, kako je rekao, imaginarnim neprijateljima u srpskoj zajednici.

- Kurti je u prethodnim kampanjama iskoristio već teme na severu Kosova, od registarskih tablica do izgradnje mosta, da je on apsolutno učvrstio suverenitet na severu. Mislim da nema nijednu drugu temu da ponudi, ni ekonomski razvoj niti veliki napredak u borbi protiv korupcije i kriminala, a na talasu te teme je prvi put došao na vlast - podsetio je Surlić.

Prema njegovim rečima, Kurti će se osloniti na stvaranje imaginarnih neprijatelja među Srbima, koji se već suočavaju sa svakodnevnim egzistencijalnim problemima.

- Jedina tema koju ima u rukavu jeste stvaranje imaginarnih neprijatelja u srpskoj zajednici, koja je potpuno razbijena i koja se bori sa infrastrukturnim i egzistencijalnim pitanjima na dnevnom nivou - kazao je on.

Druga tema Kurtijeve kampanje biće, ocenjuje Surlić, integracija srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija.

- Drugo što će iskoristiti kao temu, što su već i članovi pregovaračkog tima najavljivali, jeste takozvana integracija obrazovanja i zdravstva, pre svega udar na univerzitet, na obrazovne institucije - rekao je on.

Prema njegovoj oceni, cilj takvih poteza je ukidanje univerziteta.

- To je jedna pokazna vežba, u kojoj je cilj ukidanje univerziteta, ali i potpuna integracija obrazovnog sistema u kosovski sistem, što je za većinu Srba apsolutno neprihvatljivo - zaključio je Surlić.