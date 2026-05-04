Kancelarija za Kosovo i Metohiju osudila je napad na Miroslava Gudžića u Donjoj Gušterici, ističući da je reč o još jednom pokazatelju pogoršane bezbednosne situacije u srpskim sredinama i podizanja međuetničkih tenzija.

Njihovo saopštenje prenosimo u celosti:

"Kancelarija za Kosovo i Metohiju osuđuje napad na Miroslava Gudžića koji se dogodio danas u Donjoj Gušterici, kada je prema sopstvenom svedočenju, ovaj Srbin pretučen u krugu ambulante u ovom srpskom mestu od strane grupe Albanaca.

Istom prilikom, povrede je zadobila i zaposlena u ovoj zdravstvenoj ustanovi koja je pokušala da mu pomogne.

Povređenima je pružena medicinska pomoć u Kliničko bolničkom centru u Gračanici, gde će povređeni Gudžić biti zadržan na opservaciji s obzirom da je zadobio povrede u predelu glave.

S njegovom porodicom su u kontakt odmah stupili naši predstavnici sa terena, kako bi im pružili podršku i sa njima i rukovodstvom bolnice razgovarali o zdravstvenom stanju i stepenu povreda povređenih.

Novi etnički motivisani incident dolazi nakon niza antisrpskih postupaka režima u Prištini, kao i napada na Srbe koji ostaju nerasvetljeni ili neadekvatno sankcionisani, što stimulativno utiče na izgrednike koji Srbe tretiraju kao mete. Reč je o još jednom pokazatelju pogoršane bezbednosne situacije u srpskim sredinama i podizanja međuetničkih tenzija.", stoji u saopštenju Kancelarije za KiM.