Za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima na KiM, zakazanim za 7. jun, prijavile su se ukupno 22 političke stranke, među kojima su i tri srpske - Srpska lista, Za slobodu, pravdu i opstanak i Kosovski savez.

Rok za prijavu istekao je u ponoć, dok će prijavljeni politički subjekti imati mogućnost da do 12. maja dostave liste kandidata za poslanike.

Pored stranaka, prijave su podnele i tri koalicije.

Prema informacijama Centralne izborne komisije, pokret Samoopredeljenje nastupiće u koaliciji sa strankama Guxo, Alternativa i Albanskom demokratskohrišćanskom strankom.

Za samostalan nastup na izborima prijavile su se i Demokratska partija, Demokratski savez, Alijansa za budućnost Kosova, Socijaldemokratska partija, kao i više partija koje predstavljaju manjinske zajednice, među kojima su romske, aškalijske, turske i goranske političke organizacije.

Preostale dve koalicije čine Demokratska bošnjačka stranka i Demokratska patriotska stranka okupljene u koaliciji VAKAT, kao i savez aškalijskih partija i pokreta pod nazivom Ujedinjene Aškalije.

Izbori koji će biti održani 7. juna predstavljaju pete izbore na KiM u poslednjih 16 meseci, računajući i lokalne izbore.