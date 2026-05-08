Novinar iz Severne Mitrovice Lazar Stević kaže za Kosovo onlajn da će za Samoopredeljenje biti veliki problem što se vanredni parlamentarni izbori, zakazani za 7. jun, ne održavaju u vreme odmora, kada bi veliki broj Albanaca mogao da dođe na tzv. Kosovo, zbog čega je Aljbin Kurti već krenuo sa kampanjom pozivanja Albanaca u dijaspori da se prijave i glasaju u svojim predstavništvima.

Stević ne veruje da Aljbin Kurti može da ponovi rezultat iz decembra, kada je osvojio 51 odsto glasova, niti da će na predstojećim izborima odziv dijaspore biti kao u decembru prošle godine.

Takođe ističe da Kurti nema mnogo toga da ponudi svojim biračima jer ekonomska situacija na tzv. Kosovu nije dobra zbog skoka cena nafte i životnih namirnica.

- Ruke su mu vezane što se toga tiče. Međutim, ono što mi Srbi možemo da očekujemo, na šta će se Aljbin Kurti fokusirati, je konstantan pritisak na nas, prvenstveno na severu. Zatvorio je sve što je moglo da se zatvori, ostali su prosveta i zdravstvo. Znamo da je tu međunarodna zajednica podvukla jednu crvenu liniju, međutim, sada, kada je sateran u ćošak, možemo očekivati da ponovo krene na prosvetu i na zdravstvo da bi time nadomestio glasove koji su mu potrebni i koje će izgubiti zbog toga što dosta ljudi iz inostranstva neće doći na prostor KiM i izbog toga što se Vjosa Osmani priklonila drugoj partiji - ocenjuje Stević.

Prema njegovom mišljenju, iako se Aljbinu Kurtiju, kao lažnom premijeru, najviše zamera što nije puno pažnje posvećivao Specijalnom sudu i procesu protiv vođa OVK, Hašima Tačija i ostalih, ta tema neće uticati na birače jer su Specijalizovana veća odlučila da produže rok za izricanje presude do 20. jula.

- Da je odluka bila pre izbora koji će se održati 7. jula, to bi se i te kako odrazilo na rezultat izbora. Međutim, iz nekog razloga, Specijalizovana veća su odlučila da to produže, kako su sami rekli, zbog specifične situacije samog slučaja. Ta presuda se svakako očekuje sa nestrpljenjem. Mi očekujemo da budu osuđeni za ona zlodela koji su radili prema Srbima 1999. godine na prostoru Kosova i Metohije - navodi Stević.