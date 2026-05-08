Specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu protiv Srbina B. J. zbog sumnje da je, navodno, počinio krivično delo špijunaža i neovlašćeno posedovanje, kontrola ili držanje oružja.

Prema optužnici, B. J. je, u svojstvu policajca u činu poručnika, od neodređenog vremenskog perioda do 17. jula 2025. godine, osumnjičen da je "kontinuirano i namerno prikupljao i slao službenicima Službe za obaveštajne poslove Republike Srbije, poverljive službene dokumente koji se odnose na nacionalnu bezbednost i ustavni poredak Kosova".

Optužnicom se tvrdi, da su "navodne radnje okrivljenog ozbiljno povredile nacionalnu bezbednost, ustavni poredak i institucionalno funkcionisanje Kosova“.

Tužilaštvo je predložilo sudu zabranu obavljanja funkcija u javnoj upravi u trajanju od pet godina, produženje mere pritvora protiv B. J., oduzimanje i uništavanje oružja, gotovine u iznosu od 2 miliona dinara, 500 franaka i 7.000 evra, kao imovina stečena izvršenjem krivičnog dela.

Osumnjičeni B. J. iz Berivojca u opština Kosovska Kamenica uhapšen je 17. jula 2025. godine na administrativnom punktu "Belja zemlja", gde je obavljao dužnost zamenika komadira. Njegov branilac advokat Miloš Nikolić rekao je posle prvog saslušanja da je B. J. bio na službi u kosovskoj policiji od 2002. godine.