U selu Ugljare u Kosovu Polju sinoć je obijena i opljačkana kuća Ratomira Trajkovića, iz koje su odnete vredne stvari, a nameštaj i pokućstvo ispremeštani, saopštila je danas Kancelarija za Kosovo i Metohiju, ukazujući da je ovo već druga srpska kuća koja je obijena i opljačkana u Kosovu Polju za svega nekoliko dana.

Trajković je domaćin koji se bavi stočarstvom i vredno zarađuje svoj novac, a da mu se kuća našla na meti provalnika primetio je kada se vratio sa svadbe i zatekao lom, razbacane i polomljene stvari, navodi se u saopštenju.

- Ovo je već druga srpska kuća koja je obijena i opljačkana u Kosovu Polju za svega nekoliko dana, jer se prethodno na meti lopova našla i kuća Jordana i Slobodanke Ristić u samom gradu - napominje Kancelarija za KiM.

Kako se ističe u saopštenju, iako su oba incidenta prijavljena takozvanoj kosovskoj policiji, počinioci nisu pronađeni, kao ni u brojnim drugim slučajevima u kojima su meta Srbi i njihova imovina.

- Ovi primeri pokazuju u kakvim teškim uslovima živi srpski narod na Kosovu i Metohiji, koji je učestalo na meti bezbednosnih incidenata, a da se napadi na njih ne rasvetljavaju niti dobijaju adekvatan epilog - zaključuje se u saopštenju.