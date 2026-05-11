Predsednik Srpske listeZlatan Elek poručio je da izbori 7. juna predstavljaju borbu za opstanak i ostanak srpskog naroda na Kosovu i istakao da je jedinstvo ključno kako bi srpska zajednica osvojila svih deset mandata koji joj pripadaju.

Elek je ocenio da su Srbi na Kosovu izloženi stalnim pritiscima i institucionalnoj diskriminaciji, ali je naglasio da će Srpska lista nastaviti da se bori za očuvanje srpskih institucija i izborne volje građana.

Srpska lista je, podseća Elek, na prethodnim parlamentarnim izborima osvojila veliku većinu glasova u svih deset srpskih opština na Kosovu.

„To dovoljno govori o volji srpskog naroda i o podršci Srpskoj listi. Siguran sam da je naš narod politički mudar i odgovoran i da će znati da je ovo mnogo više od običnih izbora. Ovo je borba za naš opstanak i ostanak na ovim prostorima, za naše institucije, za pravo da ostanemo i da se borimo na svojim ognjištima. Očekujem da će Srpska lista na predstojećim izborima 7. juna biti još snažnija, jer samo tako možemo da zaštitimo interese srpskog naroda na teritoriji Kosova i Metohije“, istakao je Elek u Dnevniku RTS.

Na pitanje kako do jedinstva i sloge srpskog naroda na dan glasanja, Elek je odgovario da se jedino na taj način može obezbediti osvajanje svih deset mandata koji pripadaju srpskoj zajednici.

„Srpska lista uvek insistira na jedinstvu i slozi srpskog naroda na teritoriji Kosova i Metohije, jer smatramo da samo ako smo jedinstveni i složni možemo da osvojimo svih 10 mandata. Zato je bitno da 7. juna izađemo u što većem broju na birališta, da ne rasipamo glasove i da ne dajemo podršku Kurtijevim satelitima“, rekao je.

Elek je istakao da ima razumevanja za umor građana, jer je iza njih više izbornih procesa, ali i, kako je rekao, teških meseci i godina tokom kojih se vrši ogroman pritisak na srpski narod.

Istakao je dda će na današnjem sastanku Predsedništva stranke biti definisani kandidati za predstojeće izbore.

„Teror, hapšenje Srba bez ikakvog osnova, a sve sa ciljem da se oslabi politička moć Srba i Srpske liste i da se ukinu sve srpske institucije na Kosovu. Vi dobro znate da je Srpska lista jedina koja ima podršku države Srbije i predsednika Aleksandra Vučića i da se bori za interese svakog Srbina, bez obzira gde on živi na teritoriji Kosova i Metohije. Ono što je bitno je da će Srpska lista danas imati sastanak Predsedništva, gde ćemo definisati naše kandidate za predstojeće izbore 7. juna. Nadam se da će i ovoga puta to biti najbolji kandidati, profesionalno ostvareni i politički iskusni ljudi koji su zastupali stavove srpskog naroda i u Prištini i u Skupštini Kosova“, naveo je predsednik SL.

Elek je dodao da je Srpska lista ponovo uskraćena za članove u pojedinim opštinskim izbornim komisijama i da nema svoje predstavnike u važnim opštinama u kojima živi srpski narod, što, prema njegovom mišljenju, dovodi u pitanje regularnost izbornog procesa.

„Nažalost, dešava se ono na šta smo upozoravali međunarodne zvaničnike – institucionalna diskriminacija srpskog naroda i Srpske liste. Do sada smo mogli da kontrolišemo 18 mesta, a sada, nažalost, svega 14. To je dokaz da pojedini centri moći u Prištini žele da oslabe Srpsku listu i srpski narod, čime se dovodi u pitanje regularnost i ceo demokratski izborni proces. Bez obzira na sve opstrukcije, Srpska lista će se boriti za svaki glas svakog Srbina na teritoriji Kosova i Metohije i sačuvaćemo izbornu volju naših građana“, rekao je.

Istakao je da Srbi na Kosovu žive u izuzetno teškim uslovima, pod stalnim pritiskom vlasti u Prištini.

„Zadatak Srpske liste, kao najozbiljnije i najveće političke partije Srba na Kosovu i Metohiji, jeste da stalno bude uz svoj narod i pruži mu svaku vrstu institucionalne, pravne i bilo koje druge podrške. Ključ opstanka je da budemo složni i jedinstveni, da imamo snažnu podršku države Srbije i da očuvamo naše institucije zdravstva i prosvete, kao i da se borimo za svako radno mesto pod ingerencijom države Srbije“, dodao je.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je nova ulaganja u obrazovanje, zdravstvo i infrastrukturu na Kosovu, kao i izgradnju brze saobraćajnice do Severne Mitrovice, što Elek vidi kao veliki podstrek za opstanak na Kosovu.

„Podrška države Srbije i predsednika Aleksandra Vučića je od presudnog značaja za opstanak i ostanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Zahvaljujući toj podršci, sačuvane su naše institucije, bolnice i škole, otvorena su nova radna mesta, rekonstruisana obdaništa... Svaki novi infrastrukturni projekat, novo radno mesto je veliki podstrek za opstanak i ostanak našeg naroda na KiM. Ovako veliki infrastrukturni projekti poput brze saobraćajnice ulivaju veliku nadu da Srbija misli na svakog građanina na Kosovu i Metohiji i daju veliku podršku i stimulans za opstanak naših najmlađih ovde na KiM“, zaključio je Elek.