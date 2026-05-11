Centralna izborna komisija (CIK) saopštila je da registracija birača van tzv. Kosova traje do 17. maja, dok je do 10. maja pristiglo ukupno 36.154 zahteva, prenosi Reporteri. Portparol CIK-a Valjmir Eljezi izjavio je da je do sada odobreno 25.376 prijava, odbijeno 2.961, dok je još 7.797 zahteva u procesu razmatranja.

Najveći broj građana iz dijaspore odlučio se za glasanje putem pošte. Od ukupnog broja odobrenih prijava, 6.280 birača registrovalo se za fizičko glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, 701 birač izabrao je slanje glasačkog paketa na adresu CIK-a na tzv. Kosovu, dok se čak 18.395 građana opredelilo za slanje glasačkih listića na adrese van tzv. Kosova.

CIK je prethodno usvojio spisak biračkih centara u diplomatskim predstavništvima i odredio maksimalan broj birača koji će moći da glasaju fizički 6. juna. Glasanje će biti organizovano u 48 diplomatskih predstavništava, odnosno na ukupno 70 biračkih mesta, uključujući 33 ambasade i 15 konzulata.

Maksimalan broj birača za fizičko glasanje iznosi 66.450, dok za glasanje putem pošte nema ograničenja.

Takođe, određeno je da je najmanje 50 registrovanih birača uslov za organizovanje fizičkog glasanja u određenom diplomatskom predstavništvu. Ukoliko taj broj ne bude dostignut, birači će automatski biti preusmereni na glasanje putem pošte, o čemu će ih CIK naknadno obavestiti.

Kao i tokom prethodnih lokalnih i parlamentarnih izbora, građanima koji se registruju za glasanje poštom CIK će dostaviti glasačke pakete putem pošte.