Suđenje Miloradu Đokoviću iz Vitomirice kod Peći, trebalo je da bude nastavljeno danas u Osnovnom sudu u Prištini nakon 16 meseci pauze, ali zbog nepojavljivanja svedoka tužilaštva, nastavak procesa je odložen za jul mesec.

Branilac optuženog Đokovića, advokat Vasilije Arsić, smatra da je tužilaštvo napravilo "ozbiljnu opstrukciju" u ovom predmetu, na taj način što je skrivalo izjavu svedoka Bajrima Taljaja, koji je živeo u inostranstvu, a u međuvremenu je preminuo.

Milorad Đoković uhapšen je 27. juna 2022. godine zbog sumnje da je 1999. godine navodno učestvovao u ratnom zločinu. Sledeće godine je protiv njega podignuta optužnica, a suđenje još nije okončano.

Advokat Arsić kaže da je Taljaj ključni svedok događaja od 7. Marta 1999, za koji u tužilaštvu optužuju Đokovića.

Advokat Vasilije Arsić

- I od marta 2023. godine do današnjeg dana, tužilaštvo nije dostavilo izjavu koja je pribavljena preko međunarodne pravne pomoći od švajcarskih organa, niti odbrani niti sudiji. Tako da smo bili zatečeni takvom jednom opstrukcijom ili neprofesionalnim radom i onda sam kao glavni branilac zatražio današnje odlaganje glavnog pretresa kako bismo tu izjavu pročitali i spremili se za dalji postupak i odbranu Đokovića - naveo je Arsić.

Dodao je da je odbrani otežana situacija, jer da je imala mogućnost da svedoka sasluša pred sudskim većem i pred javnošću, sigurno je da bi Đoković bio oslobođen optužnice.

- Ovako mislim da tužilaštvo tu ima raznih kombinacija i da su namerno odugovlačili i dostavljanje te izjave i njegovo saslušanje. Nažalost, on je preminuo pre par meseci i sada smo u jednoj pat poziciji, samo da vidimo šta je on izjavio pred tužilaštvom, odnosno pred policijskim organima u Švajcarskoj, pa ćemo u skladu sa tim da pripremimo koncept odbrane za Đokovića”, objasnio je Arsić i dodao da bi proces mogao da bude okončan za nekoliko meseci.