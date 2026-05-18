Interesovanje roditelja je veliko, kapaciteta za upis ima dovoljno, a ustanove se uveliko pripremaju za prijem nove generacije predškolaca, kao i mališana mlađih uzrasta koji će od septembra pohađati vrtićke i jaslene grupe.

SEVERNA MITROVICA

Direktorka PU „Danica Jaramaz“ u Severnoj Mitrovici Suzana Aleksić kaže da upis nove generacije traje do kraja maja, kako za vaspitne grupe, tako i za novu generaciju predškolaca.

„Što se tiče vrtićkih grupa, od dokumentacije potrebno je da roditelji donesu izvod iz matične knjige rođenih, potvrdu da su roditelji u radnom odnosu, potvrdu da je dete redovno vakcinisano, kao i ugovor o pružanju naših usluga koji roditelji potpisuju sa ustanovom, a koji se dobija u našoj ustanovi, i zahtev uz tu ostalu dokumentaciju“, navodi Aleksić.

Interesovanje je, prema njenim rečima, izuzetno veliko, pa apeluje na roditelje da što pre donesu potrebnu dokumentaciju.

LEPOSAVIĆ

Sa druge strane, Predškolska ustanova „Naša radost“ iz Leposavića ispraća 44. generaciju predškolaca koju čini 81 dete raspoređeno u dva objekta – starom i novom vrtiću, kao i u tri predškolske grupe na terenu. Reč je o generaciji dece rođene od 1. marta 2019. do 1. marta 2020. godine.

Direktorka ustanove Zorica Jovanović kaže da će roditelji do 15. juna moći da upišu novu generaciju mališana u obavezni pripremno-predškolski program.

„Ove godine upisujemo decu rođenu od 1. marta 2020. do 1. marta 2021. godine. Kao i prethodnih godina, planirano je da deca budu raspoređena u starom i novom objektu, kao i u grupama na terenu“, rekla je Jovanović i naglasila da će vrtić primati decu i nakon zvaničnog roka za upis, sve do početka nove školske godine 1. septembra.

Ustanova organizuje celodnevni i četvoročasovni boravak dece. Celodnevni boravak traje od 6 do 16 časova, dok je prijem dece organizovan od 6 do 8 časova, a ispraćaj nakon dnevnog odmora od 14 do 16 časova. Deca koja pohađaju poludnevni program u vrtiću borave četiri sata.

Od potrebne dokumentacije za upis neophodni su izvod iz matične knjige rođenih, zdravstveni list overen kod izabranog pedijatra i zahtev za upis deteta u predškolski program.

ZVEČAN I ZUBIN POTOK

Upis nove dece na celodnevni boravak za radnu 2026/2027. godinu u PU „Lane“ u Zvečanu počeo je 27. aprila i trajaće do 1. juna. Roditelji su prilikom upisa dužni da dostave fotokopiju izvoda deteta, potvrdu da su oba roditelja u radnom odnosu, očitane lične karte oba roditelja, kopiju kartona vakcinacije, kao i popunjen zahtev za smeštaj dece na celodnevni boravak koji se preuzima na portirnici.

Iz vrtića napominju da je upis moguć i za decu mlađu od godinu dana, ali da boravak mogu započeti tek nakon navršene prve godine života, uz apel roditeljima da ispoštuju predviđeni rok za upis.

Zvanični rok za upis dece u pripremni predškolski program završen je u PU „Naše dete“ u Zubinom Potoku. Upis je trajao od 27. aprila do 15. maja, ali svi oni koji u ovom periodu nisu obavili potrebne aktivnosti i upisali decu, to i dalje mogu da učine, dok iz ustanove apeluju na roditelje da to urade što pre.