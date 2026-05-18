Za prevremene parlamentarne izbore na Kosovu i Metohiji 7. juna primljeno je više od 142.000 zahteva za glasanje u inostranstvu, saopštila je Centralna izborna komisija u Prištini. To je broj koji nadmašuje izbore 2021. godine, kada je registrovano oko 130.000 birača.

Portparol CIK-a Valjmir Eljezi objavio je preko medija na albanskom da je više od 109.000 zahteva odobreno, preko 7.000 je odbijeno, dok više od 25.000 drugih čeka na razmatranje.

Najveće interesovanje birača u dijaspori je da glasaju putem pošte. Centralna izborna komisija je tokom vikenda overila 902 kandidata iz 17 stranaka i tri koalicije, koji će se takmičiti za 120 poslaničkih mesta u novom sazivu centralne skupštine i odredila redosled partija i koalicija na glasačkom listiću.

Žrebom su određeni redni brojevi političkih stranaka koje će se naći na glasačkim listićima 7. juna. Srpska lista će biti pod brojem 119, "Za slobodu pravdu i ostanak" 127, a Samoopredeljenje pod brojem 116.

Izborni panel za žalbe i predstavke (IPŽP) odbio je kao neosnovanu žalbu srpske građanske inicijative "Složno pobeđujemo", podnetu protiv prethodne odluke Centralne izborne komisije o odbijanju sertifikacije za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima 7. juna.

Prema preliminarnom spisku pravo glasa ima 2.092.202 birača, odnosno 15.912 birača više u poređenju s prevremenim izborima održanim 28. decembra 2025. godine.