Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da su nepoznate osobe razbile ulazna vrata na srpskoj ambulanti u selu Banjska kod Vučitrna, a kako ističu, prizor rasutog stakla i lom zatekao je radnik ambulante koji je jutros došao na posao.

- Ovo je jedina srpska ambulanta u ovoj srpskoj enklavi, koja opslužuje nekoliko desetina srpskih porodica, pretežno starije životne dobi, kojima je medicinska pomoć i najpotrebnija. Meštani sela su zabrinuti i revoltirani ovakvim potezom i pitaju se da li je ovo poruka da su ovde nepoželjni - navodi se u saopštenju.

Foto: Kancelarija Za Kim

Dodaju da su predstavnici Kancelarije na terenu obišli mesto incidenta i oni će u najkraćem roku sanirati štetu i vratiti ambulantu u funkciju, kako srpski narod ne bi trpeo posledice ovakvih poteza.

Foto: Kancelarija Za Kim

- Ovaj slučaj je nastavak antisrpske kampanje albanskih ekstremista usmerene protiv Srba i srpskih institucija na Kosovu i Metohiji, koji jasno ukazuje na stepen mržnje i netrpeljivosti, sa jasnim ciljem da se onemogući život i opstanak srskog naroda u južnoj pokrajini. Svedoci smo da vlasti u Prištini svojim antisrpskim delovanjem i retorikom mržnje potpiruju ovakve incidente i šire etničku netrpeljivost i dodaju:

- Zato je neophodno da se podigne nivo bezbednosti u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji, koju su dužni da obezbede predstavnici međunarodnih misija i da se počinioci ovog dela u najhitnijem roku pronađu i adekvatno sankcionišu, kako bi se ovakvim i sličnim izlivima nasilja stalo na put - zaključuju iz Kancelarije za KiM.