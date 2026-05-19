Slušaj vest

U hramu Svetog Save u Južnoj Mitrovici, koji je spaljen tokom martovskog pogroma 2004. godine, danas je u prisustvu velikog broja vernika proslavljena hramovna slava Prenos moštiju Svetog Save srpskog iz Trnova u Mileševu.

Liturgiju je služio iguman manastira Svetih Arhangela kod Prizrena otac Mihailo, uz sasluženje sveštenstva Eparhije raško-prizrenske.

Otac Mihailo poručio je u besedi da je veliki blagoslov to što se vernici, uprkos stradanju hrama u martovskom pogromu, ponovo okupljaju na ovom svetom mestu.

- Kada se okupimo ovako na mestu stradanja, progona, spaljivanja i rušenja, naših grobova, grobalja i nadgrobnih krstova, i kada vidimo ovaj hram kako je ostavljen i porobljen od naših komšija koji jednostavno ne poštuju ništa, nego na sve načine ugrožavaju prostor i sve što mogu da nam uzmu - uzimaju. A opet, kada se ovako okupimo, kada vidimo jedni drugima lice, kada se obradujemo jedni drugima, sa ovim divnim domaćinima koji su spremili ovu slavu, upravo to govori da smo mi čudesan narod i da je čudesno to što imamo Svetog Savu i kakav smo narod. Neobjašnjivo je kako narod koji je progonjen, koji je stalno proglašavan najgorim, opet ima tako divnog svetitelja i najlepše dete - Svetog Savu, koji ga krepi i čuva, koji se moli Bogu i ne da da propadne naš rod - istakao je otac Mihailo.

Jedan od vernika, Gligorije Jevtić, podsetio je da je pre pogroma 2004. godine ovaj hram bio centralno mesto okupljanja vernika mitrovačkog okruga, gde se narod venčavao i krštavao, zbog čega je velika radost što se hram obnavlja i što je vernika sve više.

- Skupili smo se danas na ovom svetom mestu. Ova crkva je naša prošlost, vera, nada i budućnost. Ovde sam kršten ja, ovde su krštena moja deca i drago mi je što sam danas ovde, na ovaj sveti dan, da proslavim ovu hramovnu slavu i obeležimo dan kada su mošti Svetog Save prenete iz Trnova u Mileševu. Vidim da se narod okuplja sve više i više. Nažalost, pre 1999. godine ovo je bilo mesto okupljanja svih Srba sa ovih prostora, iz ovog dela Mitrovice, pa i šire. Nadam se da sada imamo priliku da pokažemo da nas treba biti sve više i više i da ćemo se u budućnosti još više posvećivati ovom hramu koji narod, spletom okolnosti i zbog poznatih prilika, dugo nije posećivao koliko bi trebalo - istakao je Jevtić.

Sara Vlašković rekla je da za nju današnji praznik ima posebnu vrednost jer je njen deda nekada služio u ovom hramu, dok je danas liturgiji sasluživao njen otac.

- Mnogo mi je drago što smo se danas okupili u ovolikom broju, da pre svega posvetimo liturgiju jednom velikom prazniku i samom hramu koji ga proslavlja, a to je Sveti Sava. Nekada je moj deda ovde služio liturgiju posvećenu Bogu, a danas je tu moj tata i velika mi je čast što sam danas prisustvovala tome - rekla je Vlašković.

Crkva Svetog Save u Južnoj Mitrovici spaljena je tokom martovskog pogroma 2004. godine. Obnova hrama počela je 2014. godine, a prva liturgija služena je 11 godina nakon pogroma. Zajedno sa obnovom crkve obnovljen je i liturgijski život.

Otac Nenad sa suprugom i decom danas je jedina srpska porodica koja živi u Južnoj Mitrovici, dok crkvu i dalje obezbeđuje tzv. Kosovska policija.