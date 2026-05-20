Oni su mirnim protestom izrazili nezadovoljstvo zbog jučerašnjih hapšenja, nakon čega su se vratili na svoja radna mesta.

Kosovski ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjalj Svečlja izjavio je sinoć da je u Gračanici uhapšeno sedam osoba koji su, prema njegovim rečima, „pretnjama, pritiskom i ucenom pokušali da utiču na slobodnu volju birača“.

Osnovno tužilaštvo u Prištini saopštilo je pre toga da je kosovska policija u Gračanici privela pet osoba srpske nacionalnosti zbog sumnje da su počinili krivično delo „kršenje slobodnog opredeljenja birača“, nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je da je privođenje direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Republike Srbije sa prostora centralnog Kosova, po nalogu Aljbina Kurtija, pokušaj da Priština izvrši nedopustiv pritisak i zastrašivanje srpskih birača na ovim prostorima kako bi, kako je rekao, Kurti „progurao svog miljenika Nenada Rašića na predstojećim izborima“.

„Rašić je sada je pokazao koliki je sluga Prištine i Aljbina Kurtija, da ima obraz kao đon i njegova sramota ostaće upisana u analima beščašća, a za svoja nedela odgovaraće u skladu sa zakonom zajedno sa svima koji su mu u tome pomogli. Srpski narod će mu na izborima 7. juna odgovoriti još većom slogom i jedinstvom i još snažnijom srpskom pobedom, jer srpski narod kroz istoriju je pokazao da je najjači kada je to najpotrebnije“, naveo je Petković.

Hapšenje je osudila Srpska lista, a član Predsedništva SL Igor Simić istakao je da ta akcija ima za cilj zastrašivanje Srba, te da je Rašić, targetirajući časne Srbe i Srpkinje, „omogućio i uvukao Kurtijevu policiju“ u sprske obrazovne i zdravstvene ustanove.

Simić je, na konferenciji za novinare, rekao da je hapšenje sprovedeno uz direktno učešće „miljenika režima Aljbina Kurtija, Nenada Rašića“ koji je na sednici vlade u Prištini targetirao Srbe, navodeći da hapšenje nema nikakve veze sa izborima, već predstavlja pokušaj napada na srpski obrazovni i zdravstveni sektor.

Reagovao je i potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić koji je poručio da će sve osobe, koje su svojim činjenjem doprinele privođenju petoro Srba, direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Srbije sa centralnog dela Kosova, biti gonjene i sankcionisane u skladu sa zakonima Srbije.