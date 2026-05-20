Slušaj vest

Kandidat za poslanika i član predsedništva Srpske liste Igor Simić rekao je da je ta stranka podnela žalbu Vrhovnom sudu Kosova, nakon što je Izborni panel za žalbe i poredstavke (IPŽP) odbio njenu žalbu na sertifikovanje kandidata sa liste Nenada Rašića koji nisu pripadnici srpske zajednice, za mesta rezervisana za Srbe.

„Ovog puta još drastičnije, kroz presedan da je Centralna izborna komisija sertifikovala lica koja se nalaze na listi kandidata miljenika Prištine Nenada Rašića, a koja ne pripadaju srpskom narodu. U ovom izbornom procesu Priština je dozvolila da se ljudi koji pripadaju bošnjačkoj i crnogorskoj zajednici kandiduju za mesta koja su po Ustavu rezervisana za Srbe“, poručio je Simić u objavi na Instagramu.

Simić je rekao da je IPŽP kao razlog odbijanja žalbe Srpske liste naveo da ta stranka nije pružila uverljive dokaze da je Alil Đerlek neke druge nacionalnosti, a ne srpske, kao i Lazar Radulović, koji se javno deklarisao i izjašnjavao kao pripadnik crnogorskog naroda, a bio je i predsednik Udruženja Crnogoraca na Kosovu.

„Na ovaj način neko želi da onemogući Srbima da sami biraju svoje političke predstavnike, da imaju ono što im je propisano Ustavom, a to su rezervisana mesta u tom parlamentu, i da se to omogući pripadnicima neke druge zajednice“, ocenio je on.

Simić je takođe pozvao Radulovića i Đerleka da se izjasne da li je tačno to što Izborni panel za žalbe i predstavke tvrdi, odnosno da Srpska lista greši kada kaže da oni nisu pripadnici srpske zajednice.