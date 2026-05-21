Nakon što je Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo odobrio sredstva na javnom konkursu, Opšta bolnica "Dr Radivoj Simonović" u Somboru, koja pruža zdravstvenu zaštitu na sekundarnom nivou žiteljima Zapadnobačkog okruga, nabaviće nekoliko modernijih uređaja, ali će konačno i zaposleni dobiti uniforme, što do sada nije bio slučaj.

Opšta bolnica je pokrenula postupak javne nabavke laparoskopskog stuba sa pratećom opremom, dva monitora i nadogradnjom za primenu ICG kontrasta, a novi mobilni uređaj za pacijente će značiti brži oporavak, uz manje bolova i ožiljaka. Ujedno traže se ponuđači za isporuku još dva medicinska uređaja, kliničkog respiratora koji može da se koristi u intrahospitalnom transportu i defibrilatora sa mogućnošću praćenja EKG-a.

Bolnica će nabaviti opremu za patologiju koja se sastoji od komore sa šest mesta za odlaganje tela preminulih, šest kolica za unošenje i iznošenje tela i radnog stola sa odvodom za pripremu tela pre konzerviranja. Javnom nabavkom obuhvaćeni su i profesionalni kuhinjski aparati, oprema i pribor za potrebe bolničke kuhinje, pa su na spisku četiri šestolitarska frižidera, po dva električna i plinska šporeta, 51 termos kanta različite zapremine, četiri profesionalna blendera, dve mašine za mlevenje mesa, dve friteze, roštilj sa ravnom i rebrastom pločom, tri električne pečenjare...Procenjena vrednost svih uređaja i opreme bez uračunatog poreza iznosi nešto više od 44 miliona dinara, a još pet miliona dinara izdvojeno je za popravku trafostanice, protivstrujnih izmenjivača i ultrazvučnih aparata zamenom sondi.

Ono što će posebno obradovati medicinsko i tehničko osoblje ove bolnice, koje se do sada samo brinulo o kupovini uniformi, je i činjenica da je nakon sprovedenog postupka javne nabavke nadležna Komisija odlučila da uniforme za zdravstvene radnike nabavi od beogradske firme "Kvaliteks" d.o.o. Beograd, pa je tako više od 2.100 uniformi nabavljeno po ceni od 4,6 miliona dinara sa uračunatim PDV-om.

Značajnija sredstva, blizu sedam miliona dinara, je izdvojeno ipak za prijatniji boravak pacijenata na bolničkim odeljenjima, pošto je realizovana i javna nabavka posteljine, čaršava i drugih materijala za operacionu salu. Prema podacima iz dokumentacije, stići će 1.700 dunja, 1.500 jastučnica, 600 jastuka, 100 kompleta posteljine za Dečije odeljenje, kao i više desetina kompleta posteljine u boji i za bebe.