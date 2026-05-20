Bik Jablan od 1.830 kilograma i ovan Matador od 204 kilograma slove za dva najveća kapitalna primerka svoje vrste na 93. međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, te svojom veličinom privlače veliki broj posetilaca.

- Nema nikakve tajne zašto je Jablan toliki, jer mi inače tovimo junad i kad vidimo da je neko naprednije, izdvojimo ga i to je to – pojašnjava Radenko Jeremić iz Poljoprivrednog gazdinstva “Braća Jeremić” sa Salaša Crnobarskog u opštini Bogatić.

– Jablanu je sad već šesta godina, a svi prethodni kapitalci koje smo imali su toliko i poživeli. Nama je ovo četvrta generacija i zasad imamo jednog potencijalnog kog bismo mogli da dovedemo sledeće godine na sajam.

Ovaj simentalac je mirne naravi i po ceo dan voli da jede, spava i šetka, a za sada nema zainteresovanog kupca koji bi mogao da mu postane vlasnik za 7.000 evra. Iako ga godine vidno stižu, Radenko kaže da bik ne jenjava duhom.

Uz Jablana još jedna zvezda - ovan Matador

Ovan Matador sa Farme ovaca “Miljković”, Šapine kod Požarevca, rase virtemberg, dobio je ime tek pre nekoliko dana, budući da u deset generacija dugoj tradiciji porodice Miljković nijedna životinja do sada nije dobila ime.

– Ovaj ovan potiče od M pralinije rasa, pa je tako i dobio ime, zbog čega je postao prvi kog smo krstili u našoj proizvodnji – kaže Ivan Miljković, dodajući da će naredne godine biti tačno dve decenije kako ne propuštaju da učestvuju na Poljoprivrednom sajmu.

– Primećujem da je napravljen ozbiljan pomak i da se genetika plemenitih rasa poboljšala, bilo je mnogo uvoza, ljudi su se potrudili da oplemene i razmnože ta grla, tako da mislim da ovčarstvo doživljava renesansu jer je trenutno jedina grana koja beleži rast.

Iako je star tri i po godine, ovaj virtenberg džin od 203 kilograma 'kršten' je tek pre nekoliko dana, a već je zaslužio status jedne od najvećih zvezda Nacionalne izložbe stoke na Poljoprivrednom sajmu. Njegova genetika je vrhunska – otac mu je bio šampion Elite izložbe u Nemačkoj.

Šampion Matador ostaće u domaćinstvu, svoj na svome, do prirodne smrti.